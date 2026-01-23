澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

▲美國小將喬維奇（Iva Jovic）。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2026澳洲網球公開賽23日出現爆冷！年僅18歲的美國小將喬維奇（Iva Jovic）在女單第3輪以6比2、7比6（3）擊敗第7種子、義大利名將保里妮（Jasmine Paolini），締造本屆賽事至今最大冷門，也首度闖進大滿貫第2週。

本場勝利讓列為第29種子的喬維奇，在生涯第6次出戰大滿貫正賽就成功挺進16強，同時也是她生涯首度擊敗世界前10名選手；值得一提的是，她先前3次對戰世界前10名皆吞敗，其中有兩場正是敗給保里妮，分別發生在去年印地安泉與美網。

賽後在場邊接受訪問時，喬維奇難掩激動心情表示：「我真的等這一勝等了很久，之前經歷過幾場很艱難的失利，能夠突破那道心理障礙、在今天拿下這場勝利，我真的非常開心。」

喬維奇在隨後的記者會上也透露，自己在賽前一天曾與前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）有過一段交流，並從中獲得了相當關鍵的建議。

她表示：「他給了我一些非常細心、很專注的建議，主要是要我把球場打得再開一點，不要每一球都太急著出手，多去找一些橫向的寬度；所以我試著這麼做，結果真的很好，接下來我會繼續試著聽喬科維奇的建議。」

喬維奇的父親來自塞爾維亞、母親則是克羅埃西亞人，這讓她與塞爾維亞仍保持深厚連結；她每年都會造訪塞爾維亞，不論是首都貝爾格勒，或是南部城鎮列斯科瓦茨，那裡仍有她的大家族，能與塞爾維亞史上最偉大的運動員之一交流，對她而言既自然又不可思議。

她接著坦言：「這真的很瘋狂，你總是會想像有一天能見到自己的偶像，但有時候，對某些人來說，如果對方沒有你預期中那麼親切或那麼開放，反而會有點幻滅；這種情況其實很常發生，讓你發現，原來跟電視上看到的不太一樣。」

喬維奇接著補充：「但我覺得他在鏡頭外甚至比大家看到的還要更親切、更用心，那真的太棒了；他非常聰明、有智慧，而且真的很想幫助年輕世代，我非常感激能得到他的建議。」

這些建議也迅速反映在比賽內容上。喬維奇首盤展現強勢左右調動的進攻火力，在短短37分鐘內完全主導比賽節奏，迫使保里妮頻頻過度用力，單盤就出現13次非受迫性失誤、僅擊出4記致勝球；不過，這位曾兩度闖進大滿貫決賽的義大利名將，在第2盤展現調整能力，透過不斷將高球送向喬維奇反拍並拉長回合，讓比賽陷入拉鋸。

喬維奇雖然在5比4、6比5兩度發球勝賽卻未能關門，但她在搶7戰重新掌握主動權，以精準的反拍直線球拉開比分，並用一記大膽的接發致勝球取得賽末點，該球也是她全場第20記致勝球。

談到關鍵時刻的心態轉換，喬維奇說：「我試著專注在比賽前段我所做得好的事情，就是保持侵略性、主導比賽；我覺得在發球勝賽時，我變得有點太被動了，所以我告訴自己要全力揮拍，這在搶7中真的幫助了我。」

這場勝利也延續了喬維奇近一年來的快速竄升。去年此時，她的世界排名仍在191名之外；去年9月，她在瓜達拉哈拉拿下生涯首座WTA巡迴賽冠軍，2026年開季狀態同樣亮眼，先後闖進奧克蘭4強與霍巴特決賽。

目前喬維奇本季戰績已來到10勝2敗，下一輪將在女單第4輪對決哈薩克名將普丁塞娃（Yulia Putintseva），有望持續改寫個人大滿貫最佳成績。