運動雲

>

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

▲▼國王明星長人薩波尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王明星長人可能在本季球員交易大限前被送走。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

隨著NBA的2025-26賽季「球員交易大限」截止日期（2月5日）逐漸逼近，近期聯盟各隊交易傳聞更是滿天飛，美國媒體就報導沙加緬度國王、多倫多暴龍已經開始進行討論，暴龍願意以砍將巴瑞特（RJ Barrett）與本季傷病纏身的主戰中鋒波圖爾（Jakob Poeltl），交易國王明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）與射手艾利斯（Keon Ellis），但目前此交易尚未成真。

季前持續補強，希望衝擊西區季後賽的國王，開季戰績表現卻是相當低迷，進入2026年後先是苦吞5連敗，隨後又經歷一波強勢4連勝，但最近又再度吞下3連敗，也讓陣中主力陣容可能遭到交易傳聞不斷，目前國王戰績12勝33敗排名西區倒數第2位，交易重建可能性極高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反觀「楓葉軍團」暴龍，本季在並未受到高度期待下，團隊反而打出佳績，戰績一度高居東區第2位，目前也以27勝19敗排名東區第4位，與排在第2名的波士頓塞爾提克也僅有1.5場勝差，季後賽展望大有可為。

因此暴龍期望透過交易持續補強，也是可以預期動作，根據美國媒體報導，暴龍傳出看上現年29歲，正值巔峰期的國王3屆明星賽長人薩波尼斯，希望網羅這位本季場均15.4分、11.4籃板、3.6助攻好手。

而暴龍願意提出的交易籌碼，也可說是相當有誠意，傳出暴龍願意送上現年25歲，本季場均19.6分、5籃板、3.7助攻的砍將巴瑞特，以及具有場均雙十數據能力，本季有9.7分、7.7籃板、2.1助攻的長人波圖爾，作為交易薩波尼斯籌碼。另外為平衡這筆交易，國王還可能送出效力4季的射手艾利斯。

不過此交易目前尚未成真，仍處在「討論」階段，但對於暴龍來說，本季團隊得分火力，包括三分球以及籃板都有很大提升空間，若能獲得身手全面，且具有一定傳導能力的薩波尼斯入隊，暴龍整體戰力勢必獲得極大提升，薩波尼斯也將有機會朝爭冠目標持續邁進。

▲▼勇士柯瑞、暴龍巴瑞特。（圖／CFP）

▲暴龍傳出願意以巴瑞特與波圖爾為籌碼，向國王交易薩波尼斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA交易薩波尼斯巴瑞特波圖爾國王暴龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

金童唐西奇轟32分11籃板　湖人26分大逆轉差一步不敵快艇

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

超暖心攻城獅！　為死忠鐵粉送上隊史首張「終身季票」

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

對手驚傳退賽！　謝淑薇不戰而勝挺進澳網女雙16強

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

美媒爆料仍想離開勇士　庫明加今戰獨行俠驚傳腳踝傷勢退場

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

【探班8X樓的大家】霍諾德爬台北101！一腳上一格太厲害了

熱門新聞

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

2吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP

3中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

4戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

5溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

最新新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

3吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366