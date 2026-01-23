國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

▲國王明星長人可能在本季球員交易大限前被送走。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

隨著NBA的2025-26賽季「球員交易大限」截止日期（2月5日）逐漸逼近，近期聯盟各隊交易傳聞更是滿天飛，美國媒體就報導沙加緬度國王、多倫多暴龍已經開始進行討論，暴龍願意以砍將巴瑞特（RJ Barrett）與本季傷病纏身的主戰中鋒波圖爾（Jakob Poeltl），交易國王明星長人薩波尼斯（Domantas Sabonis）與射手艾利斯（Keon Ellis），但目前此交易尚未成真。

季前持續補強，希望衝擊西區季後賽的國王，開季戰績表現卻是相當低迷，進入2026年後先是苦吞5連敗，隨後又經歷一波強勢4連勝，但最近又再度吞下3連敗，也讓陣中主力陣容可能遭到交易傳聞不斷，目前國王戰績12勝33敗排名西區倒數第2位，交易重建可能性極高。

反觀「楓葉軍團」暴龍，本季在並未受到高度期待下，團隊反而打出佳績，戰績一度高居東區第2位，目前也以27勝19敗排名東區第4位，與排在第2名的波士頓塞爾提克也僅有1.5場勝差，季後賽展望大有可為。

因此暴龍期望透過交易持續補強，也是可以預期動作，根據美國媒體報導，暴龍傳出看上現年29歲，正值巔峰期的國王3屆明星賽長人薩波尼斯，希望網羅這位本季場均15.4分、11.4籃板、3.6助攻好手。

而暴龍願意提出的交易籌碼，也可說是相當有誠意，傳出暴龍願意送上現年25歲，本季場均19.6分、5籃板、3.7助攻的砍將巴瑞特，以及具有場均雙十數據能力，本季有9.7分、7.7籃板、2.1助攻的長人波圖爾，作為交易薩波尼斯籌碼。另外為平衡這筆交易，國王還可能送出效力4季的射手艾利斯。

不過此交易目前尚未成真，仍處在「討論」階段，但對於暴龍來說，本季團隊得分火力，包括三分球以及籃板都有很大提升空間，若能獲得身手全面，且具有一定傳導能力的薩波尼斯入隊，暴龍整體戰力勢必獲得極大提升，薩波尼斯也將有機會朝爭冠目標持續邁進。

▲暴龍傳出願意以巴瑞特與波圖爾為籌碼，向國王交易薩波尼斯。（圖／CFP）