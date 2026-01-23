戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

運動雲

▲北市大奪冠。（圖／大會提供，下同）

文／中央社

台北市大外野手戴伯丞大專棒球聯賽冠軍戰有長打，貢獻2分打點，助隊以6比2擊敗國立體大奪冠，用冠軍替大學最後比賽畫完美句點，接下來將以自主培訓球員身分加入中職統一獅隊。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，台北市大戴伯丞先發打6棒、守中外野，2局上靠著滾地球上壘，3局上獲得故意四壞保送；5局上球隊1分領先時，敲出三壘打、一棒送回2分，幫助球隊拉大領先差距；6局上被觸身球保送，8局上再選到四壞保送上壘。

大四的戴伯丞，去年投入中職選秀沒有獲得球隊青睞；在大專棒球聯賽第2階段時，收到中職統一7-ELEVEn獅自主培訓球員合約，結束大專棒球聯賽後，預計2月1日向獅隊報到，自認是攻守平均的球員，外野3個守備位置都可以勝任。

戴伯丞表示，在接到獅隊自培合約後，因為想要展現好的表現，反而有點綁手綁腳；很開心冠軍戰有表現，今天5局關鍵打席，比分接近、壘上有人，想辦法把壘上跑者送回，希望替球隊貢獻。

戴伯丞大學四年經歷兩座冠軍，他表示，今年的冠軍有不同的感觸，因接下來就要離隊，可以跟隊友一起奪冠，用最好的結局畫下完美句點。

關鍵字： UBL大專棒球運動聯賽、棒球、臺北市大、國立體大

