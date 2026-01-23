運動雲

>

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

▲▼林安可感謝球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可。（圖／記者周宸亘攝）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒埼玉西武獅23日公布春季訓練營分組名單，一軍將於宮崎縣日南市南鄉展開春訓；其中2023年選秀第1指名新秀小島大河以及從中職旅日發展的林安可確定從一軍起步，成為本次名單一大焦點。

西武本次一軍名單中，除了小島大河外，選秀第2指名投手岩城颯空、第3指名野手秋山俊也全數進入一軍陣容，顯示球團對年輕戰力的高度期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新戰力方面，透過自由球員（FA）制度加盟的石井一成與桑原將志同樣被編入一軍，將成為西武新球季的重要即戰力；前巨人低肩投投手高橋禮在遭釋出後轉投西武，也從一軍開始春訓；透過現役選秀由歐力士轉隊而來的茶野篤政，同樣名列一軍名單。

一軍投手群由王牌髙橋光成、平良海馬、隅田知一郎等人領軍，搭配多名年輕投手與洋投，戰力齊整；野手方面，源田壯亮、外崎修汰坐鎮內野，外野則有桑原將志、蛭間拓哉、西川愛也、林安可等人，攻守配置完整。

至於二軍與三軍成員，將在高知縣高知市春野進行聯合春訓；包含中村剛也、栗山巧等資深球員被編入二軍，預計視調整狀況再行調度，23歲台灣選手林冠臣同樣從二軍起步，三軍則以年輕選手與育成球員為主，持續累積實戰與訓練經驗。

關鍵字： 日本職棒、西武獅、林安可、林冠臣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

半場20助攻、0失誤！台銀多點開花破解黑鳶開季不敗金身

半場20助攻、0失誤！台銀多點開花破解黑鳶開季不敗金身

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

最新新聞

1梅德維夫5盤大逆轉闖澳網16強

2西武獅春訓分組名單出爐

3超暖心　攻城獅送死忠鐵粉終身季票

4對手退賽！　謝淑薇挺進澳網女雙16強

5洋基不再追逐自由市場先發投手

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366