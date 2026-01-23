西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

▲林安可。（圖／記者周宸亘攝）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒埼玉西武獅23日公布春季訓練營分組名單，一軍將於宮崎縣日南市南鄉展開春訓；其中2023年選秀第1指名新秀小島大河以及從中職旅日發展的林安可確定從一軍起步，成為本次名單一大焦點。

西武本次一軍名單中，除了小島大河外，選秀第2指名投手岩城颯空、第3指名野手秋山俊也全數進入一軍陣容，顯示球團對年輕戰力的高度期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新戰力方面，透過自由球員（FA）制度加盟的石井一成與桑原將志同樣被編入一軍，將成為西武新球季的重要即戰力；前巨人低肩投投手高橋禮在遭釋出後轉投西武，也從一軍開始春訓；透過現役選秀由歐力士轉隊而來的茶野篤政，同樣名列一軍名單。

一軍投手群由王牌髙橋光成、平良海馬、隅田知一郎等人領軍，搭配多名年輕投手與洋投，戰力齊整；野手方面，源田壯亮、外崎修汰坐鎮內野，外野則有桑原將志、蛭間拓哉、西川愛也、林安可等人，攻守配置完整。

至於二軍與三軍成員，將在高知縣高知市春野進行聯合春訓；包含中村剛也、栗山巧等資深球員被編入二軍，預計視調整狀況再行調度，23歲台灣選手林冠臣同樣從二軍起步，三軍則以年輕選手與育成球員為主，持續累積實戰與訓練經驗。