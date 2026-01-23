UBL季軍戰／統一獅自培朱柏翰連5保送誤事　臺東大學險勝臺體摘季軍

▲臺東大學勇奪季軍。（圖／大會提供，下同）



記者胡冠辰／新北報導

UBL大專棒球聯賽季軍賽23日上演拉鋸戰，臺東大學靠著3局先馳得點、4局把握守備瑕疵擴大優勢，7局更在滿壘局面連收保送「擠」回3分拉開差距；臺灣體大雖在9局下掀起瘋狂反攻，一度追到只差1分，但最後關頭仍功虧一簣，最終臺東大學6比5驚險守住勝果，摘下本屆季軍。

臺東大學此役由許少捷先發，臺灣體大則推派深見一騎掛帥；首局雙方互有上壘但都未能突破，臺東大學1局上曾出現雙盜壘戰術失敗，錯失攻勢延續機會，臺體1局下靠黃念譽、陳柏儒兩度保送站上壘包，但仍被化解。

比賽第3局出現首波有效攻勢，臺東大學3局上蔣林昱承、吳誌珈接連安打串聯，接著林浩震再敲安打送回1分打點，臺東大學1比0先馳得點；臺灣體大隨即在3局下回敬，鄭鈞澤、陳柏儒連兩支安打製造得點圈機會，李以諾滾地球推進攻勢帶回追平分，臺體1比1扳平。

關鍵出現在4局上，臺東大學攻勢再起，李正陽安打開局後，靠守備失誤與投手、外野處理球瑕疵連續加分，單局攻下2分，將比數拉開至3比1；臺體此後雖多次透過短打與上壘尋求突破，但始終欠缺適時一擊，5局下更被許少捷繳出此役首次「3上3下」，攻勢一度熄火。

臺灣體大直到6局下才再度逼近，周翔立安打、林邵倫觸身球保送後形成攻勢，臺東大學換投李振綸後仍被代打劉宇翔敲安打帶有1分打點，臺體追成2比3。

然而臺東大學7局上把握臺體換投亂流大舉拉開，臺體當下改派終結者朱柏翰登板後，臺東大學先靠觸身球、四壞球與短打推進，接著連續保送擠回分數，包含邱彥祖、顏子謙、蔣林昱承輪番保送各擠回1分，單局攻下4分，將領先擴大至6比2，也成為勝負分水嶺。

朱柏翰為臺體2年級20歲投手，去年梅花旗賽後獲中華職棒統一獅隊邀約，簽下自主培訓球員合約。

比賽尾端，臺體9局下展現韌性，劉宇翔先掃出三壘安打，林邵威安打先追1分；後續攻勢延燒，對方二壘手本有機會完成關門雙殺卻在傳一壘時暴傳，讓臺體一口氣再跑回2分，追到5比6僅剩1分差。可惜最後仍未能完成逆轉，周翔立選到保送延命後，但楊棕皓遭到再見三振，比賽就此結束。

臺東大學最終6比5守住勝利奪下季軍，本場比賽最有價值球員由林浩震拿下，他單場3安打、包含3局關鍵打點，成為臺東大學贏球重要功臣。