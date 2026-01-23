UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

▲林浩震。（圖／大會提供）



記者胡冠辰／新北報導

UBL大專棒球聯賽季軍戰，臺東大學最終6比5力退臺灣體大奪下季軍，其中內野手林浩震單場敲出3支安打，獲選為本場最有價值球員；賽後他受訪時分享此役打擊能頻頻上壘的關鍵，在打席上也更有耐心把引誘球選掉。

林浩震表示，觀察到對手在對戰時較常往外角攻擊，因此自己上場前就提醒自己不要被帶著走，想辦法把外角的引誘球放掉、等待更好出手點，實際執行後也收到不錯效果，讓他能在關鍵戰役繳出亮眼的安打表現。

除了打擊貢獻，林浩震也談到自身守備定位；他強調自己游擊、二壘都能勝任，對守備範圍也很有信心，只是近期因觸身球造成不適，傳球動作受到影響，才改以二壘為主要守位，先把身體狀況調整到最能發揮的狀態。

回顧生涯規劃，林浩震高中畢業曾投入中職選秀，但當時沒有獲得球隊青睞，後來他也主動向球探了解可能原因，得到的回饋多指向「身體素質與心態仍不夠成熟」；為了補強短板，他升上大學後開始有計畫地訓練與增重，體重從66公斤拉升到82公斤，盼以更完整的身體條件迎接更高層級挑戰。

林浩震不只對守備有自信，也認為自己的腳程具備優勢，打擊端則希望在穩定擊球之餘，逐步增加長打威脅；他也提到自己欣賞中信兄弟游擊手江坤宇，認為對方雖然身材不算突出，卻能長期穩定鎮守游擊、防區給人安定感，正是他嚮往的球員樣貌。