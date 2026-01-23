則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

▲田中千晴。（圖／翻攝自X／Dorapeinet）



記者胡冠辰／綜合報導

讀賣巨人23日宣布，作為則本昂大行使FA權、從樂天金鷲轉投巨人的人員補償，25歲右投田中千晴將轉隊加盟樂天；這項人事異動也象徵田中千晴結束在巨人3年的職業生涯，正式迎來新的舞台。

根據日媒《日刊體育》報導，田中千晴透過球團發表感言表示，在巨人的3年是一段相當珍貴的時光，「在巨人的這3年，是能夠獲得許多學習與經驗的重要時間；我由衷感謝所有支持過我的人。」

他也談到未來展望，強調將以正向態度迎接新挑戰，「到了樂天我會以正向的心情迎接挑戰，希望能讓大家看到比以往更加成長的自己；如果今後也能繼續為我加油的話，我會非常開心。」

巨人監督阿部慎之助同樣送上祝福，他表示：「期待田中能活用在巨人所累積的經驗，在新的舞台上也能為球隊發揮力量。」

田中千晴高中就讀浪速高校，從高二秋季開始擔任球隊王牌，不過未曾站上甲子園舞台；進入大學後從大二秋季開始於聯盟賽登板，大三因右手肘傷勢整季缺席，但於大四春季成功復出，累計大學出賽12場，拿下2勝2敗、防禦率2.43。

他在2022年日職選秀會中以第3指名身分加盟巨人，2023年4月13日對阪神完成一軍初登板，同年5月25日對DeNA以第3任投手身分登板，拿下生涯首勝；不過上個球季未有一軍出賽紀錄。

職業生涯至今，田中千晴在NPB累計出賽33場，戰績2勝3敗、防禦率4.91，隨著轉戰樂天，田中千晴也將重新出發，期待在新環境中爭取更多表現機會。