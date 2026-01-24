運動雲

>

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

▲Tarik Skubal。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期再度與底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）傳出交易傳聞，不過多方評估後，洋基高層已逐漸認清現實，這筆交易不僅難以成真，且風險與代價明顯高於實際效益，最終選擇將重心轉往其他補強方向。

史庫柏近期在《MLB Network》公布的百大球員榜單中高居第8名，身為兩屆賽揚獎得主，其實力毋庸置疑；也正因如此，老虎對他的要價始終居高不下，雖然《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）證實，洋基確實曾與老虎進行初步接觸，但雙方在交易條件上仍存在極大落差，距離達成共識相當遙遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在密爾瓦基釀酒人將王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta）交易至紐約大都會後，外界一度期待洋基能有所回應，甚至試圖搶下史庫柏「反擊」同城對手；不過現實層面來看，這樣的劇本並未發生。

《Sports Illustrated》分析指出，即便史庫柏近年展現宰制級表現，他仍存在投手最難以避免的變數，傷病風險；一旦發生傷勢，整筆交易的價值可能瞬間崩解，若要完成交易，洋基得付出多名頂級新秀，甚至犧牲具備即戰力的大聯盟球員，這樣的成本對球隊未來布局影響甚鉅。

老虎方面也相當清楚史庫柏的市場價值，並未低估自身籌碼；整體而言，他們的開價並非毫無道理，但對洋基而言，這仍是一筆風險遠大於回報的賭注，即使史庫柏理論上能單季改變洋基戰局，但管理層顯然認為，這樣的冒險並不值得。

從輪值結構來看，洋基並非迫切需要再投入大量資源補強先發投手；球隊目前已擁有多名具備品質、且預計能在2026年承擔大量局數的投手，加上王牌投手柯爾（Gerrit Cole）即將回歸，多少能緩解未能補進史庫柏所帶來的落差。

現階段洋基更迫切的需求反而是在進攻端。除了迎回貝林傑（Cody Bellinger）之外，球隊休賽季僅補進一名投手，其餘多為小聯盟合約，距離再次衝擊世界大賽顯然仍有差距；隨著史庫柏交易討論逐漸降溫，洋基也被認為將把資源轉向更能即時產生影響的補強目標。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

【探班8X樓的大家】霍諾德爬台北101！一腳上一格太厲害了

熱門新聞

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

2吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP

3中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

4戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

5溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

最新新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

3吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366