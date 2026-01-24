名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

▲Tarik Skubal。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期再度與底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）傳出交易傳聞，不過多方評估後，洋基高層已逐漸認清現實，這筆交易不僅難以成真，且風險與代價明顯高於實際效益，最終選擇將重心轉往其他補強方向。

史庫柏近期在《MLB Network》公布的百大球員榜單中高居第8名，身為兩屆賽揚獎得主，其實力毋庸置疑；也正因如此，老虎對他的要價始終居高不下，雖然《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）證實，洋基確實曾與老虎進行初步接觸，但雙方在交易條件上仍存在極大落差，距離達成共識相當遙遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在密爾瓦基釀酒人將王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta）交易至紐約大都會後，外界一度期待洋基能有所回應，甚至試圖搶下史庫柏「反擊」同城對手；不過現實層面來看，這樣的劇本並未發生。

《Sports Illustrated》分析指出，即便史庫柏近年展現宰制級表現，他仍存在投手最難以避免的變數，傷病風險；一旦發生傷勢，整筆交易的價值可能瞬間崩解，若要完成交易，洋基得付出多名頂級新秀，甚至犧牲具備即戰力的大聯盟球員，這樣的成本對球隊未來布局影響甚鉅。

老虎方面也相當清楚史庫柏的市場價值，並未低估自身籌碼；整體而言，他們的開價並非毫無道理，但對洋基而言，這仍是一筆風險遠大於回報的賭注，即使史庫柏理論上能單季改變洋基戰局，但管理層顯然認為，這樣的冒險並不值得。

從輪值結構來看，洋基並非迫切需要再投入大量資源補強先發投手；球隊目前已擁有多名具備品質、且預計能在2026年承擔大量局數的投手，加上王牌投手柯爾（Gerrit Cole）即將回歸，多少能緩解未能補進史庫柏所帶來的落差。

現階段洋基更迫切的需求反而是在進攻端。除了迎回貝林傑（Cody Bellinger）之外，球隊休賽季僅補進一名投手，其餘多為小聯盟合約，距離再次衝擊世界大賽顯然仍有差距；隨著史庫柏交易討論逐漸降溫，洋基也被認為將把資源轉向更能即時產生影響的補強目標。