UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

▲北市大投手、MVP吳冠勳。（圖／大會提供）
記者胡冠辰／新北報導
UBL大專棒球聯賽冠軍賽今（23日）在新北三重棒球場落幕，臺北市大終場6比2擊退強敵國立體大，笑納隊史第5冠；北市大強投吳冠勳本戰耗費73球中繼3.1局僅被敲1安，送出5次三振沒有失分拿下勝投，賽後獲頒大會MVP當之無愧。
最佳九人
投手 南華大學 賴冠廷
最佳一壘手 國立體大 陳堃益
最佳二壘手 台東大學 林浩震
最佳三壘手 國立體大 楊浩禶
最佳游擊手 台灣體大 鄭鈞澤
最佳外野手 輔仁大學 曾譯威
最佳外野手 台北市大 鍾緯澤
最佳外野手 南華大學 廖永詮
個人獎：
最佳投手：南華大學賴冠廷(複賽期間：出賽3場，3勝，防禦率0.857)
最佳捕手：國立臺東大學林承恩(複賽期間：出賽7場，打擊率0.333)
最佳一壘手：國立體育大學陳堃益(複賽期間：出賽7場，打擊率0.484)
最佳二壘手：國立臺東大學林浩震(複賽期間：出賽5場，打擊率0.286)
最佳三壘手：國立體育大學楊浩襸(複賽期間：出賽7場，打擊率0.416)
最佳游擊手：國立臺灣體育運動大學鄭鈞澤(複賽期間：出賽7場，打擊率0.471)
最佳外野手：輔仁大學曾譯威(複賽期間：出賽7場，打擊率0.48)
最佳外野手：臺北市立大學鍾緯澤(複賽期間：出賽7場，打擊率0.458)
最佳外野手：南華大學廖永詮(複賽期間：出賽7場，打擊率0.417)
最有價值球員：臺北市立大學吳冠勳
投手獎：國立臺東大學 林誠恩
全壘打獎：臺北市立大學 白井雄登
打擊獎第一名：國立臺東大學 李政陽
打擊獎第二名：國立體育大學 陳堃益
打擊獎第三名：中信科技大學 古雲佾
打點獎：國立臺灣體育運動大學 陳柏儒
