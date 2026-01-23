UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

▲臺北市大封王。（圖／大會提供，下同）



記者胡冠辰／新北報導

UBL大專棒球聯賽冠軍賽今（23日）於新北三重棒球場登場，臺北市大與國立體大上演激烈交鋒，臺北市大靠著3局上連串安打攻下3分打底，5局上再由戴伯丞敲出帶有2分打點的三壘安打擴大優勢，最終就以6比2擊敗國立體大奪冠。

臺北市大先發投手邱承奕開局穩健，首局雖讓國立體大敲出安打並投出保送，但靠著內野雙殺化解危機；國立體大則由范博凱先發，1局上先以三振抓到出局數，隨後保送上壘，但也靠守備與盜壘刺殺守住不失分。

比賽轉折出現在3局上，臺北市大林恩睿先敲安打，廖睿綸再補上二壘安打先送回1分打點，隨後黃聖凱、汪家毅接連敲安追加1分，北市大拉開到2比0；國立體大此時更換投手由劉邵綸接替，但北市大靠著失誤上壘與滾地球再添1分，單局灌進3分，取得3比0領先。

國立體大3局下隨即反擊。鄭瑋翔安打開局、呂泳鋐再選到保送製造攻勢，陳堃益把握得點圈機會敲出二壘安打，一棒掃回2分，將比分追到2比3；北市大在此時啟動投手調度，換上吳冠勳接手止血，守住1分領先。

4局雙方互無建樹後，北市大5局上再度掌握國體投手群控球不穩，汪家毅先觸身上壘，胡振利再選到保送堆壘，戴伯丞適時敲出三壘安打一口氣送回2分，北市大擴大成5比2；隨後鍾緯澤再補安打追加1分打點，單局再拿3分，把比分拉開到6比2。

國立體大之後雖多次嘗試反攻，但屢屢在關鍵一擊欠缺臨門一腳；7局下國體連續選到保送形成壓力，北市大連換林聖諺、莊承瀚接力救火，最終讓陳堃益擊出雙殺打，直接瓦解追分氣勢。

9局下國體3上3下，最終北市大6比2奪勝，如願收下本屆UBL大專棒球聯賽冠軍。