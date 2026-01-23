簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在成功簽下貝林傑（Cody Bellinger）後，今冬補強方向逐漸明朗；根據大聯盟官網資深記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，洋基接下來不會再於自由球員市場尋找先發投手，未來若有動作，將以低成本或交易方式為主。

洋基原本將佩拉塔（Freddy Peralta）視為主要投手補強目標，在史庫博（Tarik Skubal）之外，他被普遍認為是市場上最佳的先發選項之一；然而隨著佩拉塔加盟紐約大都會，洋基勢必得另闢蹊徑尋找投手戰力。

費恩桑德透露，洋基雖曾與密爾瓦基釀酒人接觸洽談佩拉塔，但在目標出局後，球隊已明確排除自由市場這條路線。

「洋基先前確實與釀酒人討論過佩拉塔，但現在他已不在市場上，我不認為洋基會加入任何自由先發投手的競逐，包括瓦德茲（Framber Valdez）、蓋倫（Zac Gallen）、巴西特（Chris Bassitt）或喬利托（Lucas Giolito）。」

在打線方面，洋基已接近定案，費恩桑德指出，貝林傑正是最後一塊關鍵拼圖；「就打線而言，貝林傑是唯一缺失的部分，隨著這個問題解決，總經理凱許曼（Brian Cashman）接下來可能會補進一到兩名牛棚投手，但板凳深度基本已完成，包括羅薩里歐（Amed Rosario）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、多明格茲（Jasson Domínguez），以及可能的瓊斯（Spencer Jones）。」

洋基在財務層面同樣面臨限制；根據Spotrac預估，球隊2026球季團隊薪資將高達3億2400萬美元，在貝林傑到位後，薪資空間已相當吃緊，這也讓洋基本季休賽季操作顯得格外保守，除核心目標外，幾乎沒有進一步的大手筆行動。