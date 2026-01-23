道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

記者王真魚／綜合報導

道奇隊21日（台灣時間22日）為新援外野手塔克（Kyle Tucker）舉行入團記者會，會後塔克前往球休報到時，意外與正在自主訓練的大谷翔平碰面。兩位超級球星在休息室相視而笑、握手擁抱的畫面曝光後，立刻在球迷間掀起熱議，甚至有球迷好奇指出，「大谷是不是住在道奇球場？」

塔克完成記者會後走進球休，迎接他的正是道奇隊門面人物大谷翔平。當天大谷正在主場進行自主訓練，換好衣服後與塔克碰面，兩人帶著笑容寒暄、握手。

不只如此，在道奇服務超過40年的球團官方攝影師蘇荷（John SooHoo），也於22日（台灣時間23日）在個人Instagram公開兩人的合照，並配上「Tuck & Sho」。照片中，大谷身穿藍色T恤與短褲，塔克則穿著背號23號球衣，兩人肩並肩靠在球場通道內相視而笑。畫面一出，再度引爆討論，球迷紛紛留言：「塔克看起來好瘦，是大谷太壯了吧？」、「最強組合」、「大谷也太大隻了」。

球迷們的反應相當有趣，「大谷是住在這裡嗎？」「怎麼每次都看到他在球場？」「他是不是就住在道奇球場？」

事實上，大谷在球季結束後仍頻繁回到主場訓練，年初7日（台灣時間8日）還曾在個人Instagram上，分享與愛犬一起「訓練」的畫面，地點正是在道奇球場。

熱愛棒球、持續精進的態度，正是大谷的最佳寫照。球迷也紛紛表示，「大谷的訓練態度是不同次元的」、「所以他才能成為王者」、「真的令人敬佩。」

▲ 大谷翔平與新援塔克在道奇球場通道同框合影，兩人肩並肩露出笑容，道奇官方攝影師配文「Tuck & Sho」，球迷直呼：「最強組合誕生了！」 。（圖／取自John SooHoo官方IG）