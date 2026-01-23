運動雲

生涯第5次讓二追三　梅德維夫5盤大逆轉闖澳網16強

▲Daniil Medvedev。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

俄羅斯前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）23日在澳洲網球公開賽上演驚心動魄的5盤逆轉秀；29歲的他在先丟兩盤的不利局面下強勢反撲，最終以6比7(5)、4比6、7比5、6比0、6比3擊敗匈牙利好手馬羅桑（Fabian Marozsan），成功挺進男單第4輪。

這場歷時3小時43分鐘的馬拉松戰役，是梅德維夫生涯第5度在「先輸兩盤」的情況下完成逆轉，其中更是第4次發生在墨爾本；比賽關鍵出現在第3盤5比5時，梅德維夫成功破發徹底扭轉戰局，隨後一口氣連下9局，讓馬羅桑士氣潰散。

梅德維夫賽後在場邊受訪時坦言，一度已做好輸球的心理準備，但仍選擇全力一搏；「他打得真的非常好，我當時心裡想著，如果我輸了，那就輸了，但我就是要嘗試、我要繼續戰鬥，」梅德維夫表示，「因為他一直把我調動來調動去，所以我試著更主動進攻一點；結果這樣的改變奏效了，我開始打得更好，這也讓我很開心。」

身為前世界球王，梅德維夫在2026賽季展現火燙狀態，開季至今已拉出一波8連勝，包括本月在布里斯本舉行的ATP250賽事奪冠。

列為本屆澳網第11種子的他，下一輪將再度遭遇熟悉對手，美國新星田恩（Learner Tien）；田恩去年正是在墨爾本公園第2輪，以5盤大戰爆冷擊敗梅德維夫，雙方對戰逐漸形成新世代焦點對抗，目前在ATP對戰紀錄中，田恩以2勝1負取得領先。

