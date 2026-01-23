MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

Shohei Ohtani is No. 1 on @MLBNetwork’s #Top100RightNow for the fourth time in his career! pic.twitter.com/YB4lXXBZIc — MLB (@MLB) January 23, 2026

記者王真魚／綜合報導

MLB Network公布最新「現役百大球星」榜單，大谷翔平再度高居榜首，達成二連霸，連續多季穩坐「現役第一人」寶座。前3名與去年相同，依序為大谷、賈吉（Aaron Judge）與小惠特（Bobby Witt Jr.）。榜單中，台灣球迷特別關注的台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）也擠進前10名，名列第9；而最大亮點，則是水手捕手羅利（Cal Raleigh）從去年的第59名，一口氣暴衝至第4。

MLB Network指出，本次排名由製作與研究團隊以不同於「The Shredder」的公式進行評比，綜合球員近期表現與影響力，評選出現階段大聯盟最具代表性的100位球星。

榜首的大谷翔平，已是四屆MVP得主，上季以55轟刷新道奇隊史紀錄，並以146分得分、380壘打數領跑全聯盟；重返投手丘後，同樣繳出2.87防禦率、47局62K的頂級內容，道奇也完成世界大賽2連霸，再次證明「二刀流」的獨特價值。

排名第2的賈吉則持續以怪物級數據撐起洋基火力，上季包辦多項聯盟第一；第3名小惠特則以全能身手坐穩皇家核心。第4名的羅利，上季締造捕手史上首見的「60轟球季」，並帶領水手奪下睽違23年的分區冠軍，成為榜單最大驚喜。

前10名還包括守護者三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）、大都會重砲索托（Juan Soto）、海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）、老虎賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）、響尾蛇快腿卡洛爾（Corbin Carroll），以及藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

其中卡洛爾是近年大聯盟最受矚目的新世代球星之一，擁有台美混血背景，讓他在台灣格外受到關注，先前已婉拒加入中華隊，並確定為美國征戰經典賽。

卡洛爾並非巨砲型打者，但上季 80 支長打與阿隆索並列全聯盟第 5。他以速度拉出許多長打，連續兩年成為國聯三壘打王（17 支），並敲出生涯新高 31 轟。成為分區年代以來第 3 位單季至少 15 支三壘打、30 轟的球員，也首度完成 30-30（32 盜）。

▲ 百大球星完整榜單 。（圖／取自MLB Network ）

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）