叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

▲羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，多倫多藍鳥投手羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）已獲准代表古巴出戰2026年世界棒球經典賽。

羅德里奎茲來自古巴卡馬圭，羅梅洛在社群平台 X（前身為 Twitter）指出，他將以牛棚投手身分為古巴效力，且每次登板最多僅投兩局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年28歲的羅德里奎茲，曾代表古巴參加2019年WBSC世界12強賽與2023年世界棒球經典賽，之後離開日本職棒中日龍隊，並放棄由古巴棒壘球總會（Federación Cubana de Béisbol y Softbol，FCBS）協商的合約，轉而追求大聯盟生涯。 若他能在2026年經典賽再度為古巴登板，將成為史上首位「脫隊、離開國家隊或違背FCBS協商合約」後，仍被允許回歸為古巴出賽的球員，具有指標性意義。

2023年經典賽中，羅德里奎茲先發兩場共投7又1/3局，被敲5支安打失2分，送出6次保送、10次三振，防禦率相關的WHIP為1.500。該年10月，他與多倫多藍鳥簽約，並於2024年完成大聯盟初登板，該季為藍鳥先發21場、投86又2/3局，防禦率4.47，送出86次三振、40次保送。

2025年，他共出賽66場，其中65場後援，73局中繳出3.08防禦率，66次三振、34次保送，WHIP為1.151。

此外，古巴也公布尼加拉瓜巡迴熱身賽行程，將於2月先進行集訓，並安排4場交流賽作為備戰2026年經典賽的準備。