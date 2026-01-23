19歲姆博科澳網大突破！逆轉14種子闖16強　下一戰對決球后莎芭蓮卡

▲加拿大19歲新星姆博科（Victoria Mboko）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

加拿大19歲新星姆博科（Victoria Mboko）持續在澳洲網球公開賽寫下突破性表現，她在第3輪歷經2小時19分鐘激戰後，以7比6（5）、5比7、6比3力克第14種子陶森（Clara Tauson），生涯首次闖進大滿貫第4輪，下一戰將迎來職業生涯至今最大考驗，對決世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

姆博科此役在第2盤錯失3個賽末點後一度陷入亂流，但她迅速重整旗鼓，在決勝盤展現強大心理素質完成逆轉，也確定在僅參加第4次大滿貫會內賽的情況下，就成功站上16強舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽前段姆博科延續前兩輪強勢表現，首盤兩度破發領先並在搶7中勝出；次盤她克服開盤被破發劣勢，一度取得5比3 領先，卻遭陶森連下5局反擊，不僅痛失第2盤，也在決勝盤率先被破發。

關鍵時刻，姆博科靠著堅定信念穩住陣腳，她隨即回破對手，並在決勝盤最後一局30比30平手時，連續擊出兩記反拍致勝球，收下勝利。

姆博科賽後表示，「自信」是她能夠撐過低潮、完成比賽的關鍵；「第2盤我有很多機會，但我必須給她應有的肯定，她真的打出了不可思議的網球，所以我只能在關鍵時刻全神貫注。」姆博科說。

她也坦言錯失賽末點確實帶來心理衝擊，「當你在比賽中領先，也有機會結束比賽，卻沒有把握住時，真的會讓人非常沮喪；但這也是為什麼還有第3盤，我得以重新調整、找回節奏，最終把比賽完成，今天我真的拚得很兇。」

隨著陶森落敗，她生涯在澳網第3輪戰績仍停留在0勝3負；而姆博科則將首度在大滿貫16強舞台，挑戰世界球后莎芭蓮卡，這場新生代與當今霸主的對決，也勢必成為本屆澳網最受矚目的焦點之一。