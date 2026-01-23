最強黑馬！戚又仁挺進印尼大師賽男單4強　台灣一哥周天成止步8強

▲戚又仁挺進本屆印尼大師賽男單4強。（圖／羽協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬BWF超級500系列的印尼大師賽，今日再度有兩名台灣男單戰將出擊，其中昨日16強力克世界排名第3好手安東森（Anders Antonsen）的戚又仁，在對上新加坡好手鄭加恆之戰，再度展現犀利身手，最終21比18、13比21、21比13贏球，生涯首度闖進超級500系列賽4強。不過台灣一哥周天成則是13比21、18比21直落二輸給新加坡一哥駱建佑，止步本屆8強。

目前世界男單排名來到第27位的戚又仁，在本次印尼大師賽首輪由於對手棄賽順利過關，昨日在交手強敵安東森之役，戚又仁頂住壓力拿下兩人生涯對戰首勝，也強勢挺進本屆男單8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日8強戰對手為世界排名第22位，今年已經拿下兩座超級300系列冠軍的新加坡猛將鄭加恆，但戚又仁延續火燙表現，最終21比18、13比21、21比13，在3局激戰後順利贏球，生涯首度挺進超級500系列賽4強。

至於晚間出賽的台灣一哥「小天」周天成，今日則同樣交手來自新加坡，世界排名第10位的駱建佑，周天成此戰表現受到壓制，最終以13比21、18比21輸球，本屆賽事止步於8強。

另外，台灣女單年輕小將黃宥薰，昨日擊退地主名將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）後，今日則是碰頭馬來西亞卡魯帕特萬，但可惜黃宥薰並未延續好表現，最終17比21、18比21輸球，本屆同樣遭到淘汰。