難救！咖哩大神柯瑞狂砍38分無用　勇士末節崩盤慘吞2連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，在日前主力球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝傷賽季提前報銷下，團隊戰力受到嚴峻考驗。23日作客交手達拉斯獨行俠，獲得「解凍」的庫明加（Jonathan Kuminga）表現火燙卻同樣意外傷退，即便王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）賣老命狂轟38分，勇士仍以115比123輸球，慘吞2連敗。

在巴特勒意外賽季報銷後，不少美國媒體已經大膽預言，勇士本季爭冠之門已經被徹底關閉，球隊如何在短時間內將戰力重新整合，也成為眼前最大課題。

此戰勇士作客踢館獨行俠，賽前柯瑞搭機時被捕捉到穿著獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）的經典戰靴Air Zoom Flight V，在到達獨行俠主場後，球員通道則是換上獨行俠明星控衛厄文（Kyrie Irving）的系列休閒鞋，正式上場比賽也穿上厄文最新的安踏品牌第3代個人籃球鞋上陣。

開賽勇士就在柯瑞領軍下，首節就取得27比24領先，隨後庫明加也是替補火力全開，上場不到10分鐘就高效率拿下10分，不過第2節後段他卻在一次快攻突破意外腳傷退場，半場打完獨行俠也逆轉以5分超前。

不過第3節勇士再度靠著柯瑞大發神威上演飆分秀，單節獨拿13分幫助球隊在3節打完以89比84再度逆轉取得領先。


但末節獨行俠在馬歇爾（Naji Marshall）連續搶分下，團隊打出一波29比12猛攻，勇士反以12分大幅落後，隨後獨行俠穩住勝果，最終8分之差捍衛主場勝利。

獨行俠此戰以馬歇爾砍下30分外帶7籃板、9助攻表現最佳，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）也有21分、11籃板演出。

吞下2連敗的勇士方面，柯瑞全場三分球15投8中，狂砍38分、4籃板，但其餘隊友沒有給予太多火力支援，梅爾頓（De'Anthony Melton）替補拿下22分為全隊次高。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍38分，但球隊仍苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍38分，但球隊仍苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞庫明加獨行俠旗子哥弗拉格咖哩大神

【二分之一貓貓】掀開被被之前，是回不去的身材呀XD

