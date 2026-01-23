休息18小時提拍再戰！　吳芳嫺挺進澳網女雙16強平個人最佳紀錄

▲台灣網球好手吳芳嫺順利挺進本屆澳網女雙16強。（圖／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女將吳芳嫺在本屆澳洲網球公開賽再傳捷報！僅休息18小時情況下，於澳網女雙第2輪賽事和搭檔穗積繪莉交手美俄組合桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria）、科濟列娃（Mariia Kozyreva），最終「台日連線」僅用72分鐘，便以6比2、6比3直落二強勢勝出，吳芳嫺順利挺進女雙16強，也追平個人大滿貫賽最佳紀錄。

吳芳嫺與穗積繪莉昨日苦戰3盤後，解決大會第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）、帕諾娃（Alexandra Panova）。

在昨日經歷130分鐘激戰後，吳芳嫺、穗積繪莉僅休息18小時，又再度攜手於第2輪賽事出擊，不過此戰台日連線手風極順，連續兩盤都有強勢表現，以直落二順利輕取對手奪勝。

吳芳嫺過去4年分別在澳網、溫網以及美網，都有挺進女雙16強紀錄，其中澳網在2024首度挺進16強行列，下一戰她與穗積繪莉將碰頭大會第8種子，澳洲培瑞斯（Ellen Perez）與荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs）組合，只要贏球不僅將闖進女雙8強，還將改寫個人在澳網以及大滿貫賽最佳表現。