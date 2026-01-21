少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

記者杜奕君／綜合報導

昨日才遭遇「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）右膝重創，前十字韌帶撕裂宣告賽季報銷慘況，金州勇士今（21日）持續在主場迎戰多倫多暴龍來訪。不料此戰灣區大軍表現卻是荒腔走板，球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場僅拿16分，更是遭對手暴龍單場轟進21顆三分球，最終勇士以127比145慘敗收場。

此戰勇士主場迎戰暴龍，賽前柯瑞特別向暴龍傳奇球星「半人半神」卡特（Vince Carter）致敬，穿著卡特當年招牌的「彈簧鞋」Nike Shox BB4鞋款入場，隨後上場熱身時，又令鞋迷大吃一驚，改穿了網壇傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的專屬「網球鞋款」On THE ROGER Pro Fire進行賽前熱身。

至於正式比賽後，柯瑞則換穿上了中國品牌安踏的SV Eclosion Type 2 進行實戰，可說是在腳上持續展現多變性，每場換穿的鞋款也一再成為球迷目光焦點。

不過此戰勇士在少了巴特勒後，團隊戰力明顯受到極大影響，上半場打完暴龍就火力全開，以70比50大幅領先，勇士柯瑞雖然半場轟下16分，但團隊防守完全無法阻擋暴龍。

下半場開打後，暴龍持續擴大領先，全場團隊共投進21顆三分球，兇猛火力讓勇士在主場難以招架，最終以18分之差慘敗。

暴龍此戰團隊轟下145分，以奎克利（Immanuel Quickley）13投11中，砍下7顆三分球進帳40分表現最佳，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）26分、7籃板、11助攻，團隊共6人得分達雙位數。

至於勇士方面，全場以希爾德（Buddy Hield）三分球6投6中拿下25分最高，終於「解凍」上場的庫明加（Jonathan Kuminga）也貢獻20分，至於柯瑞全場僅打24分41秒，貢獻16分、3籃板、3助攻。

▲巴特勒賽季報銷後首戰，勇士就以慘敗收場。（圖／達志影像／美聯社）