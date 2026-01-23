陳傑憲談12強奪冠之後　日媒長文專訪揭台灣隊長的壓力與轉折

▲「台灣隊長」陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，各國戰力動向備受關注。日媒《SportsNavi》日前專訪台灣代表隊隊長、統一獅看板球星陳傑憲，他從個人低潮談到球隊變動，再回顧WBC資格賽的關鍵時刻，細述身為「國民英雄」背後所承受的壓力與責任，也展現帶領年輕世代前行的隊長樣貌。

陳傑憲坦言，2025年對他而言是一個「挑戰之年」。在12強賽奪冠後，他獲得更多關注與禮遇，卻也首次感受到前所未有的壓力。「優勝讓更多球迷走進球場，但也帶來壓力。不過正因如此，我更告訴自己要持續挑戰。」

台灣棒球熱潮空前，上季CPBL觀眾數突破300萬人，但陳傑憲卻因右手腕傷勢陷入低潮，生涯首度單季打擊率未滿3成（.277）。他苦笑說，傷勢源自一次頭部滑壘，「現在已經不再這樣滑了。」身為球隊門面與聯盟代表，他也必須在場內外承擔更多責任，如何取得平衡，成了另一道課題。休賽季，他選擇赴日訓練，尋找能更專注於棒球的環境。

談到球隊，陳傑憲直言，統一獅近年「上半季好、下半季卡關」的狀況已持續數年，「關鍵在於面對失敗，找出哪裡做不好，從那裡修正。」休賽季，林岱安轉戰富邦、林安可赴日發展，核心戰力流失，但他選擇以隊長身分向前看，「除了場上表現，我也會思考，如何讓年輕選手專心比賽。」

他特別點名陣中日籍投手高塩將樹。35歲才踏入CPBL、上季拿下25次中繼成功並獲年度最佳中繼獎的高塩，被他視為榜樣。「他的生涯對年輕投手、甚至我們野手都是刺激，會讓人更認真面對棒球。上半季能奪冠，說是靠他也不為過。」兩人以「一半日文、一半台語」溝通，展現異國共融的化學效應。

回顧WBC資格賽，陳傑憲是12強冠軍成員中唯一再披國家隊戰袍者，肩負精神支柱角色。台灣首戰以5比12慘敗西班牙，讓他深刻體會「這就是WBC」。在球隊被逼到懸崖邊時，他對年輕球員不斷喊話：「要有自信，相信自己，也要相信隊友。」最終台灣在再戰西班牙時取勝，驚險晉級。

「那是年輕球員對勝利的執著換來的結果，看到他們那樣拚，我也被感動了。」

從逆境中挺身而出、為年輕世代撐起信心，日本媒體眼中的他，不只是安打製造機，更是能引領整支球隊前進的精神領袖—台灣代表隊的「The Captain」。

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）