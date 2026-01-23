道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

▲ 道奇重磅補強迎來塔克（Kyle Tucker）加盟，與大谷翔平等球星組成豪華陣容，也讓球團再度成為「是否改變棒球生態」討論的核心焦點 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇持續進行大型補強之際，球界內外不斷出現「道奇正在毀掉棒球」的批評聲浪。對此，球團老闆之一貝利（Todd Boehly）出面反駁。

道奇日前再度出手，與自由市場最大咖之一的塔克（Kyle Tucker）簽下4年2億4000萬美元的合約，接連網羅明星球員的作風，再度成為討論焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對外界質疑，貝利在接受美國體育商業媒體《Sportico》專訪時表示，「洋基拿過27次世界大賽冠軍，而我們只有9次，兩者之間還差18座。」他以歷史成就作對比，強調與傳統豪門之間仍存在巨大差距。

貝利進一步指出，「歸根究柢，要帶動整個聯盟，必須要有非常強大的球隊存在。棒球的需求仍在持續成長，隨著未來的發展，出現一些反彈或不滿，其實是無可避免的。」他認為，強權球隊的存在，正是提升MLB整體價值的關鍵。

《Dodgers Nation》也分析指出，儘管近年道奇的補強策略讓許多其他球隊的球迷感到不滿，但道奇的一切操作都完全遵守規則，「他們在場內外不斷取勝，如今已成為聯盟中明確的『反派角色』。然而，每一個聯盟，其實都需要一個反派。」

對此，洋基傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也發聲力挺，「當年洋基是花最多錢的球隊，現在卻反過來批評道奇，這其實是一種偽善。」他從過去同樣被視為「反派」的立場出發，表達對道奇徹底補強策略的理解。