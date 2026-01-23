曾是巨人頭號新秀！洋基補強再出手　撿回盧西亞諾厚實陣容

▲盧西亞諾（Marco Luciano）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基持續調整戰力布局，球團近日從讓渡名單中取得前百大新秀盧西亞諾（Marco Luciano），為新賽季陣容增添潛力選項。

24歲的盧西亞諾以出色的揮棒速度與右打長打能力聞名，過去曾被評為舊金山巨人頭號新秀，並在2020至2024年間多次入選《MLB Pipeline》百大新秀榜；不過他在2023至2024年間於大聯盟的有限出賽中，始終未能完全兌現潛力，合計41場比賽繳出.217打擊率、OPS僅.590。

2025球季，盧西亞諾整季效力巨人3A沙加緬度，主要鎮守左外野，出賽125場，462打數敲出99支安打，包含21支二壘安打、23支全壘打，貢獻66分打點；打擊率.214。生涯他累計500場小聯盟出賽，打擊三圍為.246／.355／.445。

盧西亞諾在休賽期間輾轉多隊，先於去年12月5日被匹茲堡海盜從讓渡名單中撿走，但兩週後遭指定讓渡；隨後巴爾的摩金鶯於今年1月7日取得，卻在上週再度將其釋出，最終由洋基接手。

此舉也正式補滿洋基40人名單，不過球團接下來仍預計進行人事調整；由於外野手貝林傑（Cody Bellinger）已同意一紙為期5年、總值1億6250萬美元的合約，待體檢完成後正式簽約，洋基勢必還會再騰出名單空間。

洋基此番操作被外界視為「低風險高報酬」的嘗試，若能成功修復盧西亞諾的打擊表現，未來不排除成為板凳深度甚至輪換人選之一。