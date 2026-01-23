運動雲

>

曾是巨人頭號新秀！洋基補強再出手　撿回盧西亞諾厚實陣容

▲盧西亞諾（Marco Luciano）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）

▲盧西亞諾（Marco Luciano）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基持續調整戰力布局，球團近日從讓渡名單中取得前百大新秀盧西亞諾（Marco Luciano），為新賽季陣容增添潛力選項。

24歲的盧西亞諾以出色的揮棒速度與右打長打能力聞名，過去曾被評為舊金山巨人頭號新秀，並在2020至2024年間多次入選《MLB Pipeline》百大新秀榜；不過他在2023至2024年間於大聯盟的有限出賽中，始終未能完全兌現潛力，合計41場比賽繳出.217打擊率、OPS僅.590。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025球季，盧西亞諾整季效力巨人3A沙加緬度，主要鎮守左外野，出賽125場，462打數敲出99支安打，包含21支二壘安打、23支全壘打，貢獻66分打點；打擊率.214。生涯他累計500場小聯盟出賽，打擊三圍為.246／.355／.445。

盧西亞諾在休賽期間輾轉多隊，先於去年12月5日被匹茲堡海盜從讓渡名單中撿走，但兩週後遭指定讓渡；隨後巴爾的摩金鶯於今年1月7日取得，卻在上週再度將其釋出，最終由洋基接手。

此舉也正式補滿洋基40人名單，不過球團接下來仍預計進行人事調整；由於外野手貝林傑（Cody Bellinger）已同意一紙為期5年、總值1億6250萬美元的合約，待體檢完成後正式簽約，洋基勢必還會再騰出名單空間。

洋基此番操作被外界視為「低風險高報酬」的嘗試，若能成功修復盧西亞諾的打擊表現，未來不排除成為板凳深度甚至輪換人選之一。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

【留氧氣給傷者】氣切急救50分鐘！ 勇消詹能傑不幸殉職

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

4國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

5中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

最新新聞

1唐西奇轟32分　湖人大逆轉差一步輸球

2東大招生辛苦仍拚出成績主帥點關鍵

3臺東大學險勝臺體摘UBL季軍

4500元運動幣委託商研院執行　可買裝備、限量60萬份下週一開放登記

5艾卡拉茲澳網晉16強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366