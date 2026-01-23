運動雲

UBL季軍戰／招生辛苦仍拚出成績　東大主帥點出關鍵盼成誘因

▲臺東大學勇奪季軍。（圖／大會提供）

記者胡冠辰／新北報導

UBL大專棒球聯賽季軍賽，臺東大學6比5力退臺灣體大拿下季軍；賽後總教練王信民受訪坦言，本屆原先設定的目標其實只是「先進前8強」，沒想到球隊越打越好、一路衝到4強並站上頒獎台；他也直言，這次成績能超乎預期，關鍵在於投手調度得宜，以及團隊整體攻守穩定性。

王信民指出，球隊這批主力多為大二、大三球員，大四生相對少，整體年齡層偏低，但他認為球員本來就具備衝擊成績的能力，他也強調，從預賽到複賽一路走來，球員的表現「一次比一次好」，因此成績才能不斷往上推進。

談到球隊本屆能重返8強後更一舉拿下季軍，王信民認為最大關鍵是投手群的調度與臨場應變，「在很關鍵的時候，都能適時換投把比分控制住。」

此外，臺東大學打線火力也成為重要後盾，他透露球隊幾乎每一場都有10支安打以上，讓投手在場上更有底氣；即使季軍戰全場只有9安，仍能展現得分效率，在關鍵局數把握機會。

除了投打支撐，王信民也特別點名守備穩定性；他表示球隊在預賽與複賽期間失誤很少，整體表現很棒，更難得的是陣容深度足夠，「不管換哪一個先發都能補上去」，無論守備、打擊甚至是臨時被換上場的投手，都能把教練團交付的工作完成。

此役MVP林浩震單場3安、扮演關鍵角色，王信民透露林浩震其實帶傷上陣、狀況反覆，但打擊端仍能維持輸出，「他的打擊能力本來就一直很不錯。」

談到未來，王信民主帥也為球隊發聲；他直言臺東大學在招生上相當辛苦，去年預計招收15名新生，最後只來8位，其中還有3位屬社團性質球員，導致人力與戰力補進吃緊；他希望這次打出亮眼成績，能成為吸引新生加入的誘因，也期待社會企業能多關注、支持東部球隊，「因為東部的資源真的比較匱乏。」

王信民最後也提到，校方目前對球隊相當支持，科系資源也逐步到位，近年已有運動科學介入協助訓練，讓球隊在打擊等面向明顯進步；他期盼在資源逐步補強下，臺東大學未來能持續穩定競爭。

