運動雲

>

強勢過關！艾卡拉茲澳網晉16強　百場大滿貫勝率追平柏格傳奇

▲Carlos Alcaraz。（圖／達志影像／美聯社）

▲Carlos Alcaraz。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）持續在墨爾本展現統治力，23日於澳洲網球公開賽第3輪，以6比2、6比4、6比1擊敗法國好手穆泰（Corentin Moutet），強勢晉級男單16強，他不僅全場未失一盤，更在完成生涯第100場大滿貫賽後，追平傳奇名將柏格（Björn Borg）的歷史紀錄。

身為本屆頭號種子，艾卡拉茲肩負爭奪生涯首座澳網冠軍、完成「生涯大滿貫」的高度期待，但從場上表現來看，這位新世代球王顯然毫無壓力；全場他在底線自信揮拍、節奏掌控得宜，第2盤第2分更上演一記精彩「胯下擊球」，在長達16拍的來回後成功得分，瞬間點燃羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）觀眾情緒。

艾卡拉茲在第2盤率先取得3比0領先後，一度遭對手連下4局反超，但他迅速調整狀態，在4比4時完成關鍵破發，隨後順利保發，以盤數2比0取得優勢；進入第3盤後艾卡拉茲火力全開，早早雙破發拉開差距，最終耗時2小時5分鐘收下勝利。

賽後艾卡拉茲坦言比賽並不輕鬆，他表示：「這真的不容易，當你面對像他這樣的球員時，你永遠不知道下一球會發生什麼，這讓比賽很難應對；但我在場上玩得非常開心，我覺得我們兩個都打出了很多精彩的擊球和精彩的回合，這場比賽有不少高光時刻，我很感激能和他打出這樣的比賽。」

此役過後，艾卡拉茲在大滿貫賽事的總戰績來到87勝13敗，完成第100場大滿貫比賽後，追平柏格保持的史上最佳勝率紀錄；身為6屆大滿貫冠軍得主，他過去曾兩度在澳網闖進8強，今年狀態更被外界看好。

下一輪艾卡拉茲將對上19號種子保羅（Tommy Paul）；保羅在第3輪比賽中，於6比1、6比1領先時，因對手佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）左腿不適退賽而晉級，雙方生涯交手紀錄方面，艾卡拉茲以5勝2敗佔上風。

談到即將到來的對決，艾卡拉茲表示：「我們之間總是有很棒的對戰，對上他永遠都非常困難；他在硬地的表現非常出色，反拍平擊球犀利，也常使用切削，打法侵略性強，手感又很好，這將會是一場非常精彩、值得期待的比賽。」

本屆澳網至今艾卡拉茲仍未失掉任何一盤；面對穆泰他全場轟出30記致勝球，多次成功穿越頻頻上網的法國選手，即便落敗，穆泰仍展現出個人特色，以細膩的小球與胯下擊球增添觀賞性。

對此，艾卡拉茲最後也幽默回應：「我覺得我們好像在比誰的小球放得比較好，毫無疑問，這一項是他贏了。」

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、台美混血卡洛爾擠進前10

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

叛逃首例！藍鳥投手羅德里奎茲獲准回歸古巴再戰經典賽

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

【真的很直男耶】爸爸幫把頭飾戴到眼睛上！女兒氣炸：太下面了

熱門新聞

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

道奇御用攝影師曬大谷、塔克合照　球迷驚呼：大谷也太大隻

道奇在毀掉棒球嗎？老闆貝利反擊！A-Rod也力挺：當年洋基花最多

震撼交易！國民送走王牌左投戈爾　向遊騎兵換5名新秀重建

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

2塔克報到遇大谷　球迷驚呼他好大隻

3道奇毀了棒球?老闆反擊! A-Rod也力挺

4國民送走王牌左投！向遊騎兵換5新秀

5中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

最新新聞

1唐西奇轟32分　湖人大逆轉差一步輸球

2東大招生辛苦仍拚出成績主帥點關鍵

3臺東大學險勝臺體摘UBL季軍

4500元運動幣委託商研院執行　可買裝備、限量60萬份下週一開放登記

5艾卡拉茲澳網晉16強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【最後提醒隊員要小心...】基隆消防小隊長詹能傑殉職　叮囑「衣服堆得像山」

【屏東佛心房東】月砸2萬「免費供早餐、飲料」　百名房客月省3千

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366