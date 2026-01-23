強勢過關！艾卡拉茲澳網晉16強　百場大滿貫勝率追平柏格傳奇

▲Carlos Alcaraz。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）持續在墨爾本展現統治力，23日於澳洲網球公開賽第3輪，以6比2、6比4、6比1擊敗法國好手穆泰（Corentin Moutet），強勢晉級男單16強，他不僅全場未失一盤，更在完成生涯第100場大滿貫賽後，追平傳奇名將柏格（Björn Borg）的歷史紀錄。

身為本屆頭號種子，艾卡拉茲肩負爭奪生涯首座澳網冠軍、完成「生涯大滿貫」的高度期待，但從場上表現來看，這位新世代球王顯然毫無壓力；全場他在底線自信揮拍、節奏掌控得宜，第2盤第2分更上演一記精彩「胯下擊球」，在長達16拍的來回後成功得分，瞬間點燃羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）觀眾情緒。

艾卡拉茲在第2盤率先取得3比0領先後，一度遭對手連下4局反超，但他迅速調整狀態，在4比4時完成關鍵破發，隨後順利保發，以盤數2比0取得優勢；進入第3盤後艾卡拉茲火力全開，早早雙破發拉開差距，最終耗時2小時5分鐘收下勝利。

Alcaraz beats Cortentin Moutet 6-2 6-4 6-1 at the Australian Open



Carlos reaches the 2nd week of the Australian Open for the 3rd year in a row.



0 sets dropped this week.



He looks as focused & ready as he ever has in Melbourne.



3-0 in 2026



Carlitos locked & loaded. ???????? pic.twitter.com/KFJrHNcO5g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

賽後艾卡拉茲坦言比賽並不輕鬆，他表示：「這真的不容易，當你面對像他這樣的球員時，你永遠不知道下一球會發生什麼，這讓比賽很難應對；但我在場上玩得非常開心，我覺得我們兩個都打出了很多精彩的擊球和精彩的回合，這場比賽有不少高光時刻，我很感激能和他打出這樣的比賽。」

此役過後，艾卡拉茲在大滿貫賽事的總戰績來到87勝13敗，完成第100場大滿貫比賽後，追平柏格保持的史上最佳勝率紀錄；身為6屆大滿貫冠軍得主，他過去曾兩度在澳網闖進8強，今年狀態更被外界看好。

下一輪艾卡拉茲將對上19號種子保羅（Tommy Paul）；保羅在第3輪比賽中，於6比1、6比1領先時，因對手佛基納（Alejandro Davidovich Fokina）左腿不適退賽而晉級，雙方生涯交手紀錄方面，艾卡拉茲以5勝2敗佔上風。

談到即將到來的對決，艾卡拉茲表示：「我們之間總是有很棒的對戰，對上他永遠都非常困難；他在硬地的表現非常出色，反拍平擊球犀利，也常使用切削，打法侵略性強，手感又很好，這將會是一場非常精彩、值得期待的比賽。」

本屆澳網至今艾卡拉茲仍未失掉任何一盤；面對穆泰他全場轟出30記致勝球，多次成功穿越頻頻上網的法國選手，即便落敗，穆泰仍展現出個人特色，以細膩的小球與胯下擊球增添觀賞性。

對此，艾卡拉茲最後也幽默回應：「我覺得我們好像在比誰的小球放得比較好，毫無疑問，這一項是他贏了。」