周東佑京獲軟銀5年20億超級大約！FA前重金留人

▲軟銀隊周東佑京。（圖／翻自軟銀隊官方粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

軟銀鷹內野手周東佑京23日於福岡巨蛋內的球團辦公室完成合約談判，與球隊簽下自本季起為期5年、總額20億日圓（約新台幣4億）外加激勵獎金的超大型合約，平均年薪約4億日圓（約新台幣8千萬）。相較於上季年薪1億1000萬日圓，待遇可說是大幅躍升。

由於周東將於本季取得國內自由球員（FA）資格，因此球團端出這紙長約全力留人。據日媒報導，合約內容為前3年年薪固定，後2年則採變動制，依表現將獎勵金加在基本年薪之上。（金額為推定）

周東受訪時自我期許表示，「這代表接下來5年都要好好工作。身為一名中生代選手，必須更加努力。我不想因為是長期合約就覺得未來還很久，反而覺得今年會是非常重要的一年。」

他自6日至22日前往鹿兒島縣種子島進行自主訓練，並入選日本代表隊，外界也期待他在世界棒球經典賽（WBC）的表現。周東去年受到傷勢影響，僅出賽96場，他笑著說，「希望今年能夠全勤出賽、打滿每一局。」

關鍵字： 軟銀鷹周東佑京合約年薪棒球

