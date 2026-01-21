「法國怪物」單場21投5中　溫班亞瑪寫本季最慘一役

▲溫班亞瑪慘寫本季進攻端最糟一役，單場21投僅5中。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

被譽為「法國怪物」，甚至是NBA下一個世代門面看板球星的聖安東尼奧馬刺全能長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），21日與休士頓火箭進行德州內戰，溫班亞瑪全場21投僅5中，單場命中率慘到僅有23.8％，寫下本季個人新低表現，全場拿下14分、10籃板，黑衫軍也在決勝期遭地主火箭逆轉，馬刺106比111吞敗，3連勝就此終止。

馬刺今日作客火箭主場，上半場黑衫軍表現相當亮眼，尚帕尼（Julian Champagnie）首節個人飆進4記三分球，溫班亞瑪次節也有10分進帳，上半場攻勢平均的馬刺就以70比60領先。

下半場開打後，馬刺持續穩定雙位數領先，3節打完仍手握領先優勢，但末節火箭防守強度加溫，單節打出29比14猛攻，最終以5分之差完成逆轉勝。

馬刺輸球最大關鍵，自然就是球隊一哥溫班亞瑪的準星迷航，全場溫班亞瑪21投僅5中，包含三分球7次出手全數落空，全場僅拿14分、10籃板，全隊以尚帕尼的27分、8籃板、2抄截最佳，卡索（Stephon Castle）則是13分、7籃板和8助攻。

完成逆轉勝的火箭方面，森根（Alperen Sengun）20分、13籃板、9助攻拿下準大三元，杜蘭特（Kevin Durant）18分、7助攻，全能搖擺人湯普森（Amen Thompson）則有16分、10籃板、6助攻。

不過此戰表現低迷的馬刺溫班亞瑪，也寫下本季至今最慘一役，整場投籃命中率23.8％為賽季至今最低，與本季場均24.4分、10.8籃板、2.9助攻、2.5阻攻，有段不小落差。