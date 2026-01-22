運動雲

紅雀傳奇4號回歸！莫里納轉任球團特別助理　投入捕手培育

記者王真魚／綜合報導

離開球隊三個賽季後，現年43歲的莫里納（Yadier Molina）將以「棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）特別助理」身分重返紅雀，投入大聯盟與小聯盟捕手群培育，並協助規劃選手養成課程。

布魯姆在官方聲明中盛讚，「亞迪是頂級競爭者，也是史上最偉大的捕手之一。他將對捕手培育、比賽策略提供關鍵建議，並以獨到視角為球團帶來價值。最重要的是，他會要求高標準、重視細節，協助建立勝利所需的冠軍心態。」

莫里納生涯19年全效力紅雀，拿下2座世界大賽冠軍、10度入選明星賽、9座金手套，並締造多項捕手紀錄，包括單一球團最多出賽（2184場）、與韋恩萊特（Adam Wainwright）搭檔213勝與328場先發皆為史上最多，連續18年開幕戰先發同樣寫下捕手最長紀錄。打擊方面累計2168安、176轟、1022分打點。

紅雀體系捕手戰力厚實，大聯盟已有赫雷拉（Iván Herrera）、帕赫斯（Pedro Pagés）與克魯克斯（Jimmy Crooks），小聯盟則坐擁伯納爾（Leonardo Bernal，球團第4號新秀）與年僅19歲的羅德里格斯（Rainiel Rodriguez，球團第3號新秀）等潛力股。莫里納的加入，將為捕手養成帶來重量級助力。

莫里納在2022年與普侯斯（Albert Pujols）一同引退，上季曾兩度以客座教練身分回到球隊。他也多次表態未來目標是成為大聯盟總教練，並預計擔任經典賽波多黎各代表隊總教練，春訓期間可望現身紅雀營地。

「我想回到紅雀，幫助捕手群、協助年輕選手成長。我不是來改變什麼，而是盡我所能去扶持他們，並享受棒球。」莫里納曾如此說道。

經典賽冠軍戰，美國8:0勝波多黎各,Yadier Molina,莫里納。（圖／路透社）

▲莫里納重返球團，轉任特別助理，未來將投入捕手培育與選手養成工作，象徵「4號」精神回歸聖路易。（圖／路透社）

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生

