後藤光尊主導首個春訓　喊話悍將：創造一支進入台灣大賽的球隊

▲後藤光尊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日在稻江學院展開新球季開訓，全體教練團與球員齊聚一堂，總教練後藤光尊也迎來上任後首度完整主導的春訓。他在精神喊話中明確定調新賽季方向，直言球隊目標就是直指台灣大賽，「我們要創造一支可以進入台灣大賽的球隊。」

悍將本季教練團延續濃厚日系風格，首席教練森野將彥與二軍總教練酒井忠晴雙雙到位，成為教練團重要支柱。後藤表示，兩位教練與自己彼此熟識，溝通上幾乎沒有落差，能即時將想法傳達給球員，「他們對球員的溝通是非常良好的。因為都是以球員優先。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對球員的首要要求，後藤毫不諱言「健康」才是一切的根本。他指出，去年球隊受到大量傷兵影響，不僅一軍戰力受限，二軍賽事調度也相當吃力，因此今年最希望看到的是選手能夠健康打完整個賽季，「希望他們不要受傷，好好地健康一整年出賽。」

針對外界對「日式春訓」常有從早練到晚、強度極高的刻板印象，後藤也笑著回應，並不完全否認高強度訓練的可能性，但強調會依照現代選手狀況調整方式。他直言，現在更重要的是找到適合當代球員、最有品質的訓練模式，該加量的時候還是會加，「去年有一段時間也是為了讓他們增加量，有做到量很大的時候。」

至於新球季一軍的訓練氛圍，後藤表示，雖然一軍不是只求「開心打棒球」的地方，該嚴格時仍會嚴格要求，但整體仍希望維持正向、明亮的氣氛，「該嚴厲的地方還是會嚴厲。但我還是希望整個球隊的氛圍是好的，讓大家在好的氣氛中去比賽。」