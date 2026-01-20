運動雲

>

後藤光尊主導首個春訓　喊話悍將：創造一支進入台灣大賽的球隊

▲後藤光尊。（圖／富邦悍將提供）

▲後藤光尊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日在稻江學院展開新球季開訓，全體教練團與球員齊聚一堂，總教練後藤光尊也迎來上任後首度完整主導的春訓。他在精神喊話中明確定調新賽季方向，直言球隊目標就是直指台灣大賽，「我們要創造一支可以進入台灣大賽的球隊。」

悍將本季教練團延續濃厚日系風格，首席教練森野將彥與二軍總教練酒井忠晴雙雙到位，成為教練團重要支柱。後藤表示，兩位教練與自己彼此熟識，溝通上幾乎沒有落差，能即時將想法傳達給球員，「他們對球員的溝通是非常良好的。因為都是以球員優先。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對球員的首要要求，後藤毫不諱言「健康」才是一切的根本。他指出，去年球隊受到大量傷兵影響，不僅一軍戰力受限，二軍賽事調度也相當吃力，因此今年最希望看到的是選手能夠健康打完整個賽季，「希望他們不要受傷，好好地健康一整年出賽。」

針對外界對「日式春訓」常有從早練到晚、強度極高的刻板印象，後藤也笑著回應，並不完全否認高強度訓練的可能性，但強調會依照現代選手狀況調整方式。他直言，現在更重要的是找到適合當代球員、最有品質的訓練模式，該加量的時候還是會加，「去年有一段時間也是為了讓他們增加量，有做到量很大的時候。」

至於新球季一軍的訓練氛圍，後藤表示，雖然一軍不是只求「開心打棒球」的地方，該嚴格時仍會嚴格要求，但整體仍希望維持正向、明亮的氣氛，「該嚴厲的地方還是會嚴厲。但我還是希望整個球隊的氛圍是好的，讓大家在好的氣氛中去比賽。」

關鍵字： 標籤:富邦悍將後藤光尊春訓台灣大賽健康訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

5道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

最新新聞

1開訓先抓細節！林威助要求態度、執行力

2馬鋼談兄弟轉戰悍將心境：到哪都競爭

3「我還有油！」31歲劉昱言加入悍將盼證明自己

4悍將補左投劉昱言林威助曝原因

5後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366