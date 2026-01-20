「我還有油！」31歲劉昱言加入悍將盼證明自己　笑稱每年換球衣

▲劉昱言。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將春訓報到名單中，出現熟悉身影。曾效力樂天桃猿、味全龍的左投劉昱言，今年披上悍將戰袍，成為職涯第3支球隊。談到再次轉換環境，他坦言外界常開玩笑「每年都在換球衣」，但自己更在意的是能留在職棒舞台，「還在這個環境、還有機會，就好好努力。」

劉昱言透露，去年在樂天其實仍想繼續拚下去，因為上一季上一軍登板時「感覺表現還不錯」，也讓他更確定自己「還有油」。他直言，仍想再證明一次，「看自己應該還可以在這環境競爭。」這份不服輸的心態，也成了他持續追逐一軍機會的動力。

談到加盟富邦的過程，劉昱言表示大約在去年12月中到月底接到球隊接觸，並未經過測試，相關洽談多由經紀人協助處理。至於前東家樂天是否有再聯繫，他提到上週確實接到電話關心近況，但當時自己已與富邦確定合作，因此婉拒對方。

加入新球隊後，劉昱言為自己設定的春訓目標相當務實：先把身體顧好、適應團隊節奏。他表示，新的環境仍需要熟悉訓練強度與作息，「保持健康，跟著球隊一起訓練，希望自己可以表現給教練看，看可不可以有機會在開季的時候上一軍。」隊友方面，他說認識一些人，較熟的是前隊友陳品捷，其他多是學弟。

至於投球調整，劉昱言指出近兩年一直在尋找最適合自己的投球動作，但整體落差不會太大，主要針對發力順序與控球穩定性做修正，「讓自己投球起來可以更輕鬆，或是讓控球可以更穩定。」他也提到，去年在一軍時心態比以往更成熟，「上去就是丟，好不好那是結果，先做好就好。」新球季披上悍將戰袍，劉昱言希望把這份心態延續下去，爭取開季站上一軍的機會。