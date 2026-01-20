平常不太看棒球！守備職人酒井忠晴幽默受訪　用翻譯軟體帶悍將

▲酒井忠晴。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日開訓，日籍二軍總教練酒井忠晴首度在媒體前受訪就展現十足幽默感。身為昔日日職內野守備名將，被問及對台灣棒球的印象，他笑回自己平常「其實不太看棒球」，但第一天到場看見球員練習後直說素質不錯，「動作很流暢」，對接下來的春訓與養成工作也抱持期待。

談到春訓守備教學重點，酒井忠晴表示，自己之後主要負責二軍，副領隊林威助（林桑）也特別交代，希望他把年輕球員的「基本功」帶紮實，「這是我最重要的任務。」他強調會先觀察每位選手的能力與特性，了解每個人能做到的程度與極限，再針對性去設計如何提升技術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊到語言溝通方面，酒井也把訪問現場氣氛炒熱。他笑說因為不會講中文，開訓這天隨身翻譯剛好請假，只能靠手機「Google翻譯」跟球員溝通，還當場秀出手機畫面，用翻譯傳達「早安」與練習指令，引來現場一陣笑聲。酒井直言溝通確實有點辛苦，但大家都能理解。

悍將教練團今年日籍教練陣容龐大，酒井提到在台灣職棒圈也有不少熟識的老朋友，包括平野惠一、古久保健二、高須洋介、川岸強等人，「都是同一個年代打球的，或以前的戰友」，因此交流起來很順暢。他也提到對王彥程、宋家豪等樂天金鷲球員有印象。

至於執教風格，酒井說自己希望訓練氛圍是開心的，被問到球員若想在比賽中表演他過去招牌的「背後傳球」美技會不會生氣？酒井笑回「我現在做不出來了」，也強調不會因為球員想秀技而動怒，但前提是「你必須先練習過」，如果平常沒練、比賽中亂嘗試導致失誤，「那我就會不開心」。

生活管理方面，酒井表示自己不會太嚴苛，但有一件事很在意，就是球員「有沒有好好吃飯」。他強調一定要吃飽、營養均衡，「有體力才能練好球」，這也是他在養成過程中最堅持的細節之一。

