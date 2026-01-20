馬鋼談兄弟轉戰悍將心境：到哪都競爭　軍中鄰兵跳應援哭笑不得

▲馬鋼。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

前中信兄弟內野手馬鋼在結束4個月義務役兵役後，正式加盟富邦悍將。悍將20日開訓，馬鋼也在首日現身球場與新隊友會合，他表示整體感覺相當不錯，對新環境充滿期待。

談到休賽季轉隊的抉擇，馬鋼坦言，在被原球隊列入戰力外後，確實經過一段時間的深思熟慮。他透露，當時也有其他可能性，但在與經紀公司及家人討論後，考量到富邦悍將或許能提供較多出賽空間，因此決定迎接新的挑戰，他直言：「不管在哪一隊，競爭都很激烈，還是看自己怎麼努力。」

面對富邦悍將陣中競爭激烈的內野陣容，馬鋼展現積極態度，明確指出目前主要目標是爭取三壘守位，但也保持高度彈性，「只要有上場機會，任何位置都不排斥。」至於新球季的期許，他表示首要仍是維持健康，並希望能穩定站上一軍名單，為球隊貢獻戰力。

訪談中，馬鋼也分享一段軍旅生活的趣事。他笑說在與嘉義中坑與台中新社服役期間，不少同袍認出他的球員身分，甚至有鄰兵對著他跳「應援舞」，連續跳了四、五次後才跑來詢問動作是否正確，讓他哭笑不得。身為職棒選手，他在軍中的手榴彈投擲成績也相當亮眼，最遠達40多公尺，在班上名列前茅。

此外，下部隊後分發至資通電單位，馬鋼也學到不少與無線電相關的新知識。他坦言，軍中團體生活嚴格、自由度不高，但也讓他回味起國高中時期初次住校的感覺。

▲馬鋼。（圖／記者楊舒帆攝）