森野将彥笑曝後藤光尊「小八卦」　數據輔佐悍將：能贏球才有意義

▲森野将彥。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

森野将彥將在本季擔任悍將首席教練，輔佐一軍總教練後藤光尊，他在受訪期間，還爆料一段往事，後藤光尊在選手時期一度有機會轉戰中日龍與他同隊，不過後藤光尊聽聞此事不予置評，形成有趣的話題。

森野将彥曾是日本職棒中日龍的代表性名將，這次加入富邦悍將教練團也備受矚目。他透露，當初接到邀請時其實曾猶豫不決，主要是因為剛結束在中日龍的工作，心情還在整理階段。不過想到能在全新的環境繼續從事棒球相關工作，最終仍決定接受挑戰，來到台灣展開新的篇章。

談到自身擅長的數據分析背景，森野強調，數據只是輔助工具，並非唯一依據。他表示，最重要的是與球員溝通，將數據轉化為對球員有幫助的內容，「重要的是與球員討論與配合。如果數據能轉化為對球員的幫助，進而提升戰力並贏得比賽，那我來到這裡才有意義。」。

對於海外執教的考量，森野也坦言，原本一度想要先休息一下，因為不論在日本或台灣，教練工作都相當辛苦。不過在與家人討論後，太太給了他全力支持，成為他跨海來台的重要後盾，也讓他笑說「對老婆真的抬不起頭來」。

至於與總教練後藤光尊的合作，森野表示，過去在球場就常有交流，加上彼此都與秋田縣有淵源，讓他感到格外親切。訪談尾聲，森野還輕鬆提起一段往事，透露後藤在球員時期曾傳出有機會加盟中日龍，成為隊友，雖然最後未能成真，但這段小八卦也為悍將教練團的合作關係增添一抹趣味。