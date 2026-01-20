悍將補左投劉昱言、另找羅華韋測試　林威助：需要壓制左打的戰力

▲劉昱言。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日在稻江學院展開新球季春訓，多位新血同步亮相，包括林岱安、馬鋼、林書逸等人，另補進左投劉昱言，並安排左投羅華韋接受春訓測試。副領隊林威助受訪時說明球隊此次補強方向，強調以實際戰力需求與健康狀況為主要考量。

談到左投劉昱言補強，林威助指出，球隊在牛棚配置上仍希望有能壓制左打的戰力，「中繼投手部分還是比較強調能對付左打。」他提到新加入的劉昱言帶有些許側投特性，過去在二軍已有30多場出賽，一軍也曾登板7場，顯示身體狀況相對穩定，加上成績表現尚可，也觀察過其自主訓練影片，整體評價不錯，期待他今年能成為即戰力。另去年戰力外的黃兆維，也在春訓測試名單內。

在野手方面，林威助表示，林書逸主要補強外野戰力，過去曾有共事經驗，對其守備能力相當熟悉，「守備看起來是還OK，沒有什麼問題。」至於打擊表現，他坦言仍有起伏，將請教練團在這部分多加留意與協助，盼能提升穩定度。

至於馬鋼與羅華韋的定位，林威助說，馬鋼未來守位仍會以內野為主，實際安排將再與總教練討論；羅華韋則同樣是左投，雖然去年成績不算理想，但球隊希望透過春訓測試，評估其目前身體狀況與教練團整體觀察，再決定後續發展方向。