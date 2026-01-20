運動雲

>

悍將補左投劉昱言、另找羅華韋測試　林威助：需要壓制左打的戰力

▲劉昱言。（圖／記者楊舒帆攝）

▲劉昱言。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將20日在稻江學院展開新球季春訓，多位新血同步亮相，包括林岱安、馬鋼、林書逸等人，另補進左投劉昱言，並安排左投羅華韋接受春訓測試。副領隊林威助受訪時說明球隊此次補強方向，強調以實際戰力需求與健康狀況為主要考量。

談到左投劉昱言補強，林威助指出，球隊在牛棚配置上仍希望有能壓制左打的戰力，「中繼投手部分還是比較強調能對付左打。」他提到新加入的劉昱言帶有些許側投特性，過去在二軍已有30多場出賽，一軍也曾登板7場，顯示身體狀況相對穩定，加上成績表現尚可，也觀察過其自主訓練影片，整體評價不錯，期待他今年能成為即戰力。另去年戰力外的黃兆維，也在春訓測試名單內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在野手方面，林威助表示，林書逸主要補強外野戰力，過去曾有共事經驗，對其守備能力相當熟悉，「守備看起來是還OK，沒有什麼問題。」至於打擊表現，他坦言仍有起伏，將請教練團在這部分多加留意與協助，盼能提升穩定度。

至於馬鋼與羅華韋的定位，林威助說，馬鋼未來守位仍會以內野為主，實際安排將再與總教練討論；羅華韋則同樣是左投，雖然去年成績不算理想，但球隊希望透過春訓測試，評估其目前身體狀況與教練團整體觀察，再決定後續發展方向。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

5道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

最新新聞

1開訓先抓細節！林威助要求態度、執行力

2馬鋼談兄弟轉戰悍將心境：到哪都競爭

3「我還有油！」31歲劉昱言加入悍將盼證明自己

4悍將補左投劉昱言林威助曝原因

5後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366