陳鏞基欽點接火力人選　林培緯盼別再辜負餅總期待

▲林培緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅傳奇陳鏞基日前在引退餐敘上談到「下一位能接火力」的人選時，點名年輕內野手林培緯，讓這名22年選秀第二輪加盟的潛力股瞬間成為焦點。林培緯坦言被前輩點名「當然開心」，但他不想因此背上包袱，「一步一步來就好。」他也直白說出心聲：「其實每年春訓餅哥（林岳平）都有提到我，但我好像每年都辜負他的期待。」

林培緯2025年一軍出賽18場，開季一度待在一軍，但因傷勢影響下到二軍，直到8、9月才再度回到一軍。回顧去年，他表示即便多數時間在二軍，但整體打擊狀況「其實不差」，尤其因受傷導致打席數比前一年少了不少，成績仍較前幾季更穩定，讓他感覺自己「一年一年都在進步」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

休賽季期間，林培緯延續既有訓練模式，在台灣北大進行的伸展與重量訓練，課表也在秋訓時就與球隊體能教練討論完成。他說，自己並非做「特別不一樣」的改變，而是把整個休賽季都投入在固定基地調整，「場地可以讓我做我想做什麼就可以做什麼。」

談到新球季最大轉變，林培緯把重點放在「心態」。他坦言過去三個球季常常一上場就想追求長打，結果反而影響內容與穩定性；今年他希望自己改成依比賽情境做最好的攻擊選擇，「得點圈有人時，用什麼方式讓內容不一樣。」

前輩陳鏞基的點名，也讓他再次思考教練團對他的期待。林培緯透露，餅總多次要他觀察陳鏞基與胡金龍的打擊方式，「他們打球不會想說要打全壘打，但內容就算結果不好，教練看的是安心。」他也坦承自己容易「胡思亂想」，導致在一軍時沒能做出二軍的表現，認為關鍵在於「不夠冷靜」。

林培緯表示，今年不特別設定安打或全壘打等數字目標，首要是「身體健康」。他提到去年因訓練與比賽期間腳部「翻船」受傷影響狀態，今年希望每天把該做的事情做扎實，「每一顆球都確實」，用更穩定的內容回應前輩點名與教練團期待。