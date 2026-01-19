曾偉喆觀察江少慶「真的很壯」　肌肉量增5公斤拚擴充武器庫

▲曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅去年季中選秀首輪指名的19歲投手曾偉喆，即將迎來職棒生涯第一個完整球季。進入球隊半年多來，他不僅在訓練節奏上逐步適應職棒強度，身體素質也明顯成長，肌肉量增加約5公斤。對於新賽季，曾偉喆給自己設定實際目標，希望能投滿60至80局，最重要的是保持健康、完成教練團規劃。

目前春訓進度方面，曾偉喆已進入正常牛棚階段，並依照球隊安排持續調整。他透露，近期主要修正投球機制，特別是前腳動作，在教練協助下進行調整，「主要是讓力量傳導更好，踩得更穩定一點。」隨著紅白戰接近，實戰感也逐漸升溫。

談到投球內容的進化，曾偉喆直言「球種不夠」是過去一季最明顯的課題。他回憶，大學時期幾乎只靠指叉球應付比賽，但進入職棒後深刻感受到強度差異，「職棒一整季交手次數很頻繁，球種一定要多，才能投得久。」因此休賽季開始積極精進武器庫，除了原本的指叉變速，也練習滑球、曲球、變速球等多種球路，希望提升實戰運用能力。

身體素質方面，曾偉喆也明顯成長。他表示，進入職棒後到現在，肌肉量增加近5公斤，體重約來到85公斤，「數據會說話，體感也有差。」

隊中前輩江少慶的加入，也讓曾偉喆多了觀察與學習的對象。他形容江少慶「投球動作簡潔、有力，而且真的很壯」，雖然目前仍在訓練階段，尚未有太多技術層面的請教，但他期待等到比賽開始、遇到實際問題時，再向學長請益。

對於更長遠的未來，曾偉喆保持務實態度。他表示，目前沒有多想旅外或其他目標，「先把當下做好，先拚上一軍，有好的表現再說。」新球季即將展開，這位首輪新秀也將用行動證明自己的成長與潛力。