運動雲

>

曾偉喆觀察江少慶「真的很壯」　肌肉量增5公斤拚擴充武器庫

▲曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾偉喆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅去年季中選秀首輪指名的19歲投手曾偉喆，即將迎來職棒生涯第一個完整球季。進入球隊半年多來，他不僅在訓練節奏上逐步適應職棒強度，身體素質也明顯成長，肌肉量增加約5公斤。對於新賽季，曾偉喆給自己設定實際目標，希望能投滿60至80局，最重要的是保持健康、完成教練團規劃。

目前春訓進度方面，曾偉喆已進入正常牛棚階段，並依照球隊安排持續調整。他透露，近期主要修正投球機制，特別是前腳動作，在教練協助下進行調整，「主要是讓力量傳導更好，踩得更穩定一點。」隨著紅白戰接近，實戰感也逐漸升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到投球內容的進化，曾偉喆直言「球種不夠」是過去一季最明顯的課題。他回憶，大學時期幾乎只靠指叉球應付比賽，但進入職棒後深刻感受到強度差異，「職棒一整季交手次數很頻繁，球種一定要多，才能投得久。」因此休賽季開始積極精進武器庫，除了原本的指叉變速，也練習滑球、曲球、變速球等多種球路，希望提升實戰運用能力。

身體素質方面，曾偉喆也明顯成長。他表示，進入職棒後到現在，肌肉量增加近5公斤，體重約來到85公斤，「數據會說話，體感也有差。」

隊中前輩江少慶的加入，也讓曾偉喆多了觀察與學習的對象。他形容江少慶「投球動作簡潔、有力，而且真的很壯」，雖然目前仍在訓練階段，尚未有太多技術層面的請教，但他期待等到比賽開始、遇到實際問題時，再向學長請益。

對於更長遠的未來，曾偉喆保持務實態度。他表示，目前沒有多想旅外或其他目標，「先把當下做好，先拚上一軍，有好的表現再說。」新球季即將展開，這位首輪新秀也將用行動證明自己的成長與潛力。

關鍵字： 統一獅曾偉喆職棒春訓投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

熱門新聞

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3洋基正式對貝林傑劃紅線

4「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

5張喜凱112球完投9局豪寫賽史第一人

最新新聞

1備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗

2台灣「NBA 未來之星邀請賽」4月登場

3客座教練肯定　張翔傷癒退群拚一軍

4差點就沒比！林俊易曝帶傷征印度賽

5林培緯盼別再辜負餅總期待

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366