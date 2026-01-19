潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

▲潘威倫、江少慶、胡智爲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅春訓持續推進，升上一軍投手教練後，潘威倫在春訓階段也同步投入訓練賽與團隊運作。他表示目前投手群不論在場上或練習中的狀態都不差，但仍提醒投手要把「正面」與「自信」放在最前面，「不管是場上或練習中，對自己要有信心。」

新任一軍投手教練潘威倫談到新加盟的江少慶進度時表示，目前整體調整「都跟著球隊進度在走」，包含球種與身體操作都在持續修正、循序漸進，「目前都滿順利的，就是照球隊之前的規劃調整好。」至於是否會一路進入2月持續進行牛棚課表，潘威倫也指出，現階段一切依照球隊既定節奏安排。

談到新球季本土先發輪值競爭，潘威倫提到，球隊人選不少，包含「餅總」林岳平曾提及的郭俊麟、胡智爲等人，以及多名年輕投手都在競逐機會。他觀察目前大家狀況都不錯，強調「機會是人人均等」，「信心吧！希望在場上能保持信心。」

至於去年季中選秀首輪的19歲投手曾偉喆，潘威倫表示，能被職業球團肯定並加入環境，本身就代表具備實力與能力，「現在這些小朋友都很進步，我看目前狀況都還不錯。」他也透露，教練團對年輕投手的進度已有規劃，若訓練過程順利，月底紅白戰年輕投手「都有機會」登板，藉由實戰逐步檢視調整成果。