運動雲

>

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

▲基隆黑鷹前鋒胡凱翔 。（圖／籃球協會提供）

▲基隆黑鷹前鋒胡凱翔 。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年SBL開季首週，基隆黑鷹前鋒胡凱翔就因踩上新北市板橋體育館中央「超大面積地貼」滑倒，造成右膝內側韌帶拉傷。19日職籃工會針對此事發出聲明，指出雖然胡凱翔傷勢不算最嚴重，但台灣籃球長年反覆發生的場地安全問題又添一樁，也希望主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責。

職籃工會聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去我們見過許多相同的情節：呂政儒踩上地貼後韌帶撕裂、BryanDavis阿基里斯腱斷裂後痛批場地、蔡峻銘滑倒重傷、林庭謙和陳盈駿在瓊斯盃比賽中多次打滑、 UBA 輔大凱德爾因濕滑地板膝部反折倒地痛哭、韓杰諭在 HBL 時期疑似踩到廣告區後直接受傷倒地。

這些名字與畫面年年輪迴，所有選手、教練、球迷都心知肚明：地貼過大、材質濕滑、地板反潮的風險，就是台灣籃球日復一日怠惰和惡意所養成的不定時炸彈。但場地至今依舊充滿危機、制度依舊視若無睹。

「球場就是職業運動員的職場」，依照《職業安全衛生法》及《民法》相關規範，主辦單位、場地方與雇主均有責任確保場地安全、避免可預見危害。然而台灣籃球多年來僅以「材質符合標準」、「天氣潮濕難免」作為回應，卻少見「止滑標準」、「濕度管理」、「事故調查」等實質措施落實。這種態度與制度落差，害選手始終被暴露在不必要的風險中。

借鏡國外做法， NBA 、 EuroLeague 及 FIBA 賽事幾乎全面避免使用大面積地貼、採行「摩擦係數檢測」、「地板濕度控管」、「賽前場地安全審查」，並依「職業工會（如 NBPA和ELPA）」要求，將選手安全視為不可被商業利益犧牲的底線，讓運動員在比賽中能專注拚戰，而不是提心吊膽避免滑倒。

因此，職籃工會要再次提出以下訴求：

(1) 全面停止在「罰球圈」「禁區」「中圈」使用大面積地貼；

(2) 建立「室內球場止滑與濕度管理標準」；

(3) 落實「賽前安全檢查」、「事故通報與公開調查」；

(4) 主管機關應明確要求受政策補助、輔導的特定體育團體與職業聯盟對場地安全負責，並提供執行紀錄；

(5) 若場地未達安全基準，應「暫停使用」並「立即改善」。

選手，是台灣籃球最重要的資產。工會將在未來每起因場地管理不善造成的嚴重傷害事件中，協助受害會員採取包括法律行動在內的必要手段。我們熱愛這項運動，也願意與各單位合作，但台灣籃球不能再以運動員的膝蓋、韌帶和阿基里斯腱作為廣告曝光收益的代價。願相關單位立即行動，讓選手能在安全的球場上，專注為球迷全力拚戰每一球。

關鍵字： 籃球傷害場地安全職籃工會SBL止滑標準

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

熱門新聞

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3洋基正式對貝林傑劃紅線

4「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

5張喜凱112球完投9局豪寫賽史第一人

最新新聞

1備戰WBC留守台南　沙子宸笑談搶票失敗

2台灣「NBA 未來之星邀請賽」4月登場

3客座教練肯定　張翔傷癒退群拚一軍

4差點就沒比！林俊易曝帶傷征印度賽

5林培緯盼別再辜負餅總期待

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366