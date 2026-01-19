白襪70年代傳奇蝴蝶球左投伍德辭世　曾以驚人耐投度寫下歷史

▲Wilbur Wood日前幫白襪開球。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪19日宣布，隊史代表性投手之一、傳奇蝴蝶球左投伍德（Wilbur Wood）辭世，享壽84歲；伍德曾在大聯盟征戰17個賽季，是1970年代白襪最具代表性的王牌之一，以驚人的耐投度與穩定壓制力聞名。

伍德1961年至1978年間效力大聯盟，並在1970年代隨白襪迎來生涯巔峰；他主投蝴蝶球，卻成為當時聯盟最能「吃局數」的投手代表。

1971年至1975年期間，伍德合計投出高達1681.2局，不僅比同期任何投手都多將近100局，平均每季更達到驚人的336.2局，堪稱勞苦功高。

1971年是伍德生涯代表作，他在334局投球中繳出1.91自責分率，並累積11.7勝場貢獻值（WAR，依Baseball Reference統計），創下個人生涯最佳表現；該季他在美聯賽揚獎票選中排名第3，年度MVP票選第9，並首度入選明星賽。

隔年伍德再度寫下歷史，1972年投出376.2局、防禦率2.51，創下「活球年代」（1920年至今）單一賽季先發投手投球局數最多的紀錄，並連續第2年入選明星賽，賽揚獎票選名列第2、MVP票選第7。

之後幾季伍德依舊維持高負荷出賽水準，1973年投出359.1局、防禦率3.46；1974年320.1局、防禦率3.60；1975年291.1局、防禦率4.11。在活球年代中，他是僅有10位能在4個以上賽季投滿300局的投手之一。

總計伍德大聯盟生涯累積2684局投球，戰績164勝、防禦率3.24，累積WAR達52.1；他3度入選明星賽，並在1971年至1973年間連續3個賽季於賽揚獎票選中名列前5名，留下難以撼動的歷史地位。

白襪球團也表示，伍德不僅是球隊史上的重要象徵，更代表了一個「耐投、奉獻」的時代，他的貢獻將永遠被芝加哥球迷銘記。