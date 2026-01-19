洋基威瑟斯自評狀態近期最佳　春訓前喊話「已準備好貢獻」

▲威瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基日前透過交易送出4名潛力新秀，換回前邁阿密馬林魚左投先發威瑟斯（Ryan Weathers），為原本補強受挫的休賽季注入一線希望；隨著春訓即將展開，威瑟斯也親自談到自身狀況，強調目前身體狀態相當理想，已準備好為球隊做出貢獻。

威瑟斯近日接受《SNY Yankees》訪問時表示，自己在春訓開始前就感覺比以往任何時候都還要健康。

「我感覺非常好，這大概是我一年半以來狀況最好的一次，」威瑟斯表示，「我真的覺得自己很健康；我深入檢視了身體狀況，並和一家公司合作，研究如何拉長我的背闊肌、伸展我的背部，我們大幅調整了我的重量訓練方式，也重新修正了活動度與賽前準備流程，我認為我的手臂現在正開始享受這些改變帶來的好處，我真的很期待看看這個賽季會發展到什麼程度。」

不過，威瑟斯的到來仍伴隨一定風險，他的傷病史一直是外界關注焦點；上個賽季他因左手屈肌拉傷從一開始就被列入傷兵名單，而在2024年球季中段，也曾因食指拉傷被放進60天傷兵名單，好不容易從屈肌傷勢中復原後，威瑟斯又因左側背闊肌拉傷再度回到傷兵名單，整季僅先發出賽8場。

去年6月，威瑟斯在對坦帕灣光芒賽前熱身時，還意外遭馬林魚捕手佛提斯（Nick Fortes）傳往二壘的球擊中頭部，所幸經防護員檢查後並無大礙，仍留在比賽中投了3局；不過，這起意外也更加深洋基球迷對其耐久度的疑慮。

威瑟斯坦言，正是這一連串傷勢，讓他在休賽季格外重視身體調整，希望能避免問題重演；洋基也期待他能保持健康，補上輪值戰力的空缺。

目前洋基先發投手群同樣面臨嚴峻考驗。羅登（Carlos Rodón）、柯爾（Gerrit Cole）與施密特（Clarke Schmidt）都將從2026年球季一開始就待在傷兵名單；羅登在休賽季接受手術，刮除骨刺並清除投球手臂中的游離物、柯爾與施密特則都在去年動了TJ手術。

在復健進度方面，羅登預計將是三人之中最先回歸者，理想狀況下可望於4月下旬復出；柯爾則將目標放在6月歸隊；施密特則不排除整季報銷，在輪值人手吃緊的情況下，威瑟斯若能健康出賽，對洋基而言無疑將是關鍵戰力。