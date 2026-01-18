古久保健二點名李凱威最難纏　曾仁和再與阿公同隊：很開心啊！

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍2026年賽季迎來重要教練團新成員，前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二回歸中華職棒，出任球隊一、二軍巡迴統籌教練。其中，他與前桃猿子弟兵曾仁和再度同隊，也成為開訓典禮上的一大焦點。

談及與曾仁和再次碰面，古久保透露，當天在球場有關心曾仁和的身體狀況，認為他目前訓練進度相當順利，也期許他持續努力、好好準備新球季。古久保表示，我想他應該有在順利地進行訓練，希望能繼續加油。

曾仁和也分享再度與「阿公」同隊的心情，笑說：「很開心啊！聽到阿公要來，就想說又能同隊了。」他回憶在樂天桃猿時期，古久保健二就是一位經常給予球員鼓勵的教練，「這幾年雖然我沒有出賽，但阿公對球員一直都抱有期待，也會給我們很多鼓勵，跟他相處真的蠻不錯的。」

此外，談到過去以對手身分交手時，印象最深刻、最難對付的味全龍打者，古久保毫不猶豫點名李凱威。他直言李凱威是一名「非常好的打者」，不論選球或擊球能力都相當成熟，是場上相當難纏的存在，也讓他留下深刻印象。

至於古久保健二加盟味全龍的過程，味全龍領隊丁仲緯表示，相關細節不便多談，但雙方在去年底已有面談與多次溝通。「我們感受到古久保教練的用心，也花了不少時間討論他來到味全後的角色定位，以及如何讓球隊變得更好。」丁仲緯指出，雙方在理念上很快取得共識，也感謝古久保願意加入味全龍，未來將攜手為球隊中長期發展努力。