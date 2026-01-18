奔龍而上拚冠軍！味全龍開訓揭口號　徐若熙心願卡小彩蛋

運動雲

▲徐若熙、古久保健二心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍今（18）日舉行 2026 年球季開訓典禮，全體教練團與球員齊聚球場，正式揭曉年度口號「Run & Roar 奔龍而上」，象徵得分後的全場激吼，宣示龍將已蓄勢待發，將以烈焰之姿迎接新賽季，在場上全力奔馳、放聲咆哮，不畏強敵，只管衝向勝利。

年度口號揭曉儀式特別邀請去年獲得「全勤獎」的龍迷一同參與，感謝球迷一路相挺的熱情支持，也象徵新賽季將持續以球迷為核心，讓每一聲吶喊都成為推動球隊前進的重要力量。現場氣氛熱烈，展現味全龍與球迷之間緊密連結的深厚情感。

▲味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

開訓典禮中，味全龍重要推手魏應充也親自為新加入的球員與教練披上球衣與球帽。其中，新任教練古久保健二首度以味全龍成員身分公開亮相，甫登場即迎來滿場歡呼，為新賽季揭開嶄新篇章。總教練葉君璋也在典禮中發表精神喊話，期盼打造具競爭力的冠軍球隊，目標直指台灣大賽，同時感謝球團對於球隊資源投入的全力支持，承諾將帶領球隊以最佳狀態迎接每一場挑戰。

今年開訓活動另一大亮點為「心願牆」展示，延續往年傳統，球員將個人年度目標寫在心願卡上，並於現場展示供媒體拍攝。其中，陳冠偉寫下「拿下救援王」作為新賽季目標，徐若熙則留下「祝2026味全龍台灣 #1」的小彩蛋，展現對球隊的深厚情感。

開訓典禮結束後，球團也安排龍將簽名會，由參與 WBC 中華隊集訓的吉力吉撈・鞏冠、蔣少宏、林凱威及張政禹與球迷近距離互動，現場氣氛熱絡。隨著 2026 年春訓正式啟動，味全龍以「Run & Roar 奔龍而上」為信念，朝總冠軍目標全力邁進。

▲味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼味全龍心願卡。（圖／記者楊舒帆攝）

【2萬撒地沒人撿】收員警通知才驚覺！ 失主大讚：太暖心了

