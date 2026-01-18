運動雲

>

主場被「偷走」火力！　塔克轉投道奇恐解放真實上限

▲塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）、比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／深度報導

洛杉磯道奇日前重磅網羅外野強打塔克（Kyle Tucker），外界普遍認為他能立即補強球隊相對薄弱的外野火力；不過塔克在2025年效力芝加哥小熊僅一年就出現極端主客場落差：他在主場瑞格利球場OPS僅0.747，客場卻飆到0.923，隨著他轉戰打者更友善的道奇球場，這段「主場被壓縮、客場爆發」的分裂數據，也讓外界對他新賽季的上限充滿想像。

道奇之所以願意開出大合約追逐塔克，原因不難理解：他是近5個賽季全聯盟前10等級的野手之一，具備穩定長打與上壘能力，且能直接提升外野整體攻擊產出；事實上包括紐約大都會、多倫多藍鳥等隊也曾積極競逐，凸顯其市場價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，塔克在2025年於小熊的表現呈現「在外更猛、在家較沉」的反差。若以「主場至少200打席」的球員比較，塔克主場攻擊效率僅落在後段；但在「客場至少200打席」的榜單中他卻高居前段，與賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）等頂尖火力同一區間，形成強烈對比。

根據MLB官網分析指出，瑞格利球場近年已不再是傳統印象中的「友善禁區」，反而因風勢等環境因素，逐漸成為偏投手、偏守備的場地；從Expected Stats角度觀察，能更清楚看出塔克主場確實被場地條件「偷走」部分產出。

換言之，塔克在客場打出的內容，多能如實反映成績；但回到瑞格利球場，擊球即便品質不差，也可能受風勢與球場條件影響而「打得很扎實、結果卻不漂亮」。

▲塔克相關成績。（圖／截自大聯盟官網）

▲塔克相關成績。（圖／截自大聯盟官網）

值得注意的是，若「只有風」在作祟，理論上主客場的預期數據（如xBA、xwOBA）應該相近，差別只出現在實際結果；但塔克在瑞格利球場不僅結果較差，連擊球品質相關指標也同步走低，意味著他在主場的「打擊內容」本身也較不理想。

轉折點落在手傷後　「拉打飛球」策略主場崩跌；更關鍵的是，塔克的主客場分裂並非整季都如此明顯。報導指出，上半季他在主場其實打得不差，真正的崩盤發生在手部骨折後，當他帶傷出賽、進入下半季後，原本能有效輸出的關鍵打法，把球拉到空中在主場出現劇烈下滑：上半季主、客場拉打飛球率皆約26%、下半季：客場微升至29%、下半季主場卻暴跌至13%。

這意味著他在瑞格利球場下半季的擊球型態明顯改變，原本最能製造長打傷害的「拉打飛球」大量消失，直接壓縮了他的長打與整體攻擊價值；至於原因是手傷影響揮擊、風勢讓他調整策略、或小樣本波動交疊，目前很難單一歸因，但時間點與趨勢高度吻合。

相較瑞格利球場，道奇球場近兩季被評為更「打者友善」的場地之一，且塔克在過往生涯多數年份主客場分裂並不明顯；若2025年的異常落差確實與手傷、風勢與短期型態崩解有關，那麼在道奇更穩定、較利長打的主場環境下，他有機會讓主場成績回到合理水準，進一步把整體輸出推回頂尖級別。

尤其塔克在2024年與2025上半季整體進攻貢獻曾被視為聯盟最頂尖一群，僅次於賈吉、大谷翔平、索托（Juan Soto）與艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等人；若下半季下滑主要來自帶傷硬撐，那麼「換主場」與「回到健康」的雙重因素，將可能把他推向更高峰。

▲貝林傑（Cody Bellinger）、塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

柯瑞手感冷照寫NBA歷史！勇士8人上雙主場快意拍落黃蜂

柯瑞手感冷照寫NBA歷史！勇士8人上雙主場快意拍落黃蜂

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3洋基休賽季補強走到十字路口

4罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

5道奇遭點名「北美最令人厭惡球隊」

最新新聞

1塔克轉投道奇恐解放真實上限

2味全龍開訓揭口號　徐若熙祝福

3鄭宗哲「一波三哲」短期內換隊添變數

4原本在味全龍WBC群組！李凱威未入選

5吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366