龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

▲吉力吉撈鞏冠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍新球季捕手戰力更加充裕，隨著前富邦悍將捕手姚冠瑋加入，球隊在守位配置上也出現調整方向。總教練葉君璋受訪時證實，吉力吉撈・鞏冠新賽季將暫時淡出捕手主戰角色，預計以一壘手為主，提升整體守備與調度彈性。

談到自身定位轉變，吉力吉撈直言並不意外，「反正就是把自己的優點做好。」他表示，去年已有不少一壘守備經驗，整體感覺不錯，只是體能負荷與捕手位置不同，「中間有遇到一些比較不一樣的疲勞感覺，這是自己要慢慢克服跟學習的地方。」

目前吉力吉撈在中華隊集訓期間，仍維持「兩邊跑」的狀態，但訓練重心明顯放在一壘。他透露，葉君璋已明確告知他以一壘訓練為主，「至於比賽怎麼用，就看教練安排，我一壘、捕手都可以。」他也強調，不論在國家隊或母隊，最重要的都是為球隊贏球。

葉君璋則從球隊整體角度說明考量。他指出，過去捕手人手較吃緊，但今年狀況不同，「現在捕手其實都足夠了，再加上姚冠瑋進來，也確實補到這一塊。」

葉總進一步解釋，球隊今年少了郭嚴文，一壘位置需要人選補位，「吉力吉撈如果在一壘，球隊整體的靈活性會比較充足。」他也提到，像蔣少宏、林辰勳等年輕選手逐漸成熟，吉力吉撈在捕手端則可作為備位角色，因應臨場需求。

對於新賽季目標，吉力吉撈也展現企圖心，笑說希望挑戰全壘打王、打點王，甚至提到「30轟、30盜」的可能性。他強調，首要任務仍是保持健康、順利完成國家隊任務，再回到母隊為整個球季、甚至總冠軍全力衝刺。