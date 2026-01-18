運動雲

野馬相隔10年再闖NFL美聯冠軍賽　王牌四分衛尼克斯卻右腳踝骨折報銷

▲丹佛野馬時隔10年首度重返分區決賽，但卻折損核心四分衛尼克斯（Bo Nix）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹佛野馬時隔10年首度重返分區決賽，但卻折損核心四分衛尼克斯（Bo Nix）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NFL分區季後賽於台灣時間18日登場，美聯頭號種子丹佛野馬在主場經過延長賽激戰，以33比30擊敗水牛城比爾，成功挺進美聯冠軍賽。這也是野馬隊自2015年奪下第50屆超級盃後，時隔10年首度重返分區決賽。然而，野馬隊還是傳出壞消息，陣中先發四分衛尼克斯（Bo Nix）比賽中右腳踝重創，最後證實腳踝骨折，本季剩餘的所有賽事都報銷。

比賽開局野馬隊展現強大進攻效率，尼克斯在上半場傳出2次達陣，帶領球隊取得20比10領先。然而，比爾隊展現強韌鬥志，在下半場把握野馬隊進攻停滯的空檔展開反擊，比爾四分衛艾倫（Josh Allen）多次利用地面衝球與長傳發動攻勢，雙方在常規時間結束前陷入拉鋸，比爾隊在最後5秒踢進追平射門，以30比30將逼出延長賽。

而NFL季後賽改制後，延長賽規則兩隊皆至少擁有一次球權，先攻的野馬隊未能有效推進，被迫執行棄踢，將球權交還給比爾隊，此時比爾隊擁有射門即勝的機會，但喬許·艾倫在試圖連線資深外接手庫克斯（Brandin Cooks）時出現致命失誤，球遭野馬隊角衛麥克米蘭（Ja'Quan McMillian）於己方20碼處硬生生抄截，成為全場比賽的勝負轉折點。

獲得球權後的野馬隊展開絕地反擊，跑衛哈維（RJ Harvey）完成24碼推進，將球帶至半場附近，隨後比爾隊防守組出現連續兩次嚴重的「防守方妨礙傳球」（Defensive Pass Interference）犯規，直接將野馬隊送至達陣區前8碼。野馬隊隨後派出踢球員魯茲（Wil Lutz）執行23碼射門，球準確穿過球門中央，終結比賽。

丹佛野馬四分衛尼克斯全場46傳26中，推進279碼，傳出3次達陣，另有29碼衝球，接球員小敏斯（Marvin Mims Jr）.全場貢獻8次接球、93碼及1次達陣，並在延長賽製造對手關鍵犯規。防守組方面，麥克米倫的抄截是贏球關鍵，全隊單場共製造對手5次失誤。

比爾四分衛喬艾倫全場39傳25中，推進283碼、3次達陣，地面衝球貢獻66碼。然而，他單場發生多達4次失誤，包含2次抄截、2次掉球。

儘管野馬隊贏得勝利，但尼克斯在終場前遭遇右腳踝骨折傷勢，恐怕將長期缺陣，這少了這位本季率隊拿下14勝3負、奪得美聯頭號種子的核心四分衛，恐讓野馬的爭冠前景蒙上陰影，屆時在美聯冠軍賽將由替補四分衛斯蒂德姆（Jarrett Stidham）擔綱先發，迎戰德州人隊與愛國者隊之間的勝者。

關鍵字： 標籤:丹佛野馬NFL季後賽尼克斯骨折比爾隊失誤美聯冠軍

