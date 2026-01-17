外野不再是弱點　塔克加盟如何改寫道奇戰力評價

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇16日成功簽下4度入選明星賽、被公認為本季自由市場頭號大魚的外野手塔克（Kyle Tucker），消息一出不僅讓道奇球迷振奮，也再度讓全聯盟感受到這支豪門球隊的壓迫感；在經歷一整天的猜測與角力後，塔克最終選擇落腳洛杉磯，道奇再次如願「得到他們想要的人」，而這筆簽約對於志在連霸的道奇而言意義非凡。

外野戰力補齊 塔克成關鍵拼圖

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，道奇雖然近年囊括多位MVP級球星，但外野一直被視為相對薄弱的一環，根據數據網站FanGraphs統計，道奇外野在2025年的WAR僅排名聯盟第18名，2026年季前預測同樣不被看好。

塔克的加入，正好補上這個缺口；他預計將鎮守右外野，不僅攻守俱佳，年僅28歲的他在這套平均年齡偏高的打線中，反而成了「年輕戰力」，道奇原本的外野短板，隨著這筆交易，正式升級為優勢。

重金打造王朝 道奇愈來愈仰賴自由市場

不可否認，道奇仍擁有全聯盟評價頂尖的農場系統，MLB Pipeline去年8月才將其列為第一名，但與王朝初期相比，如今的道奇已不再是完全仰賴自家新秀成長。

近年來，自由市場成了道奇解決戰力需求的主要手段，代價則是一份薪資高昂、年齡逐漸上升的名單；儘管道奇目前仍具備「鈔能力」，但這樣的模式並不可能長久維持。

即便塔克是頂級球星，外界仍認為，過度依賴自由市場，終究可能在未來某個時間點反噬球隊。

聯盟焦點始終在道奇 想奪冠就得擊敗他們

道奇早在完成二連霸之前，就已是這個世代具代表性的強隊之一，他們上一次無緣季後賽得追溯到2012年；每個賽季道奇都會成為所有球隊必須正視的對象。

儘管2025年世界大賽證明，道奇並非無懈可擊，但他們始終願意投入資源、主動升級戰力；如今簽下塔克讓這支原本就站在聯盟頂端的球隊，再度向前邁進一步。