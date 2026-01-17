前軟銀監督認證徐若熙球威：適應日本就能用　也點出招牌球路隱憂

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣火球男徐若熙的實力，也受到日本棒壇重量級人士肯定。據日媒《日刊體育》報導，前軟銀鷹總教練藤本博史近日在節目中談到徐若熙時直言，只要適應日本環境，「就會是可以用的投手」，並對他的球威與控球給予高度評價。

藤本博史受邀登上前廣島名將高橋慶彥的YouTube頻道《よしひこチャンネル》，與前阪神、前軟銀投手池田親興一同暢談話題。其中談到去年從台灣味全龍加盟的徐若熙，藤本透露自己曾在去年6月親自前往觀察，「真的不錯，他的球種不多，大概就是直球、滑球，以及分裂式變速球，其中分裂式變速球是最大武器。」

藤本指出，徐若熙的直球速度可維持在150公里左右，最快曾飆到158公里，加上控球能力出色，是他最欣賞的地方之一，「整體來說，只要習慣日本的環境，我覺得是能夠發揮的投手。」

不過，藤本也點出唯一的擔憂。他認為，日本打者對叉指變速球的應對能力，可能會成為徐若熙必須克服的一道關卡。藤本表示：「台灣打者比較偏向美式風格，揮棒積極，但日本打者被追到兩好球後，常會刻意把球打向反方向，如果做到這一點，那顆叉指變速球有可能會被掌握住。」