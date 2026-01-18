運動雲

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

曾仁和在遭到樂天桃猿列入戰力外名單後，職業生涯迎來轉折點，最終選擇轉戰味全龍，披上熟悉又全新的「龍袍」，也與好友黃暐傑再度成為隊友。18日受訪時，曾仁和坦言對於離開原球隊早有心理準備，因此真正確定新落腳處時，心情並未出現太大落差，而是更務實地思考接下來該如何重新出發。

遭到桃猿戰力外後，台鋼、兄弟、悍將等隊都有接觸，談到選擇味全龍的關鍵，曾仁和表示，自己確實與太太討論了許久，「北部生活」成為重要考量之一。他透露，太太目前在北部工作，生活重心也已逐漸穩定，因此在評估未來時，自然會優先以北部球隊為方向，「味全找我的時候其實蠻開心的，有北部的球隊接納我。」綜合家庭與生活便利性後，最終選擇味全龍。

加盟味全後，曾仁和也與多年好友黃暐傑合體。他笑說，黃暐傑第一時間就直接叫他「不用想了，來就對了」，兩人過去在旅美小聯盟時期就培養出深厚情誼，如今同隊讓他有種「回到小聯盟」的熟悉感，「我們這一屆都差不多30歲了，場上也比較有經驗，知道自己要做什麼。」

近年飽受傷勢困擾的曾仁和，也將「健康」視為新賽季最重要的課題。他坦言，這主要是我比較明顯的問題，如果不受傷，我覺得身體健康能應付整個球季。但受傷後，有時候沒辦法用100%健康的姿勢去投球，會用不正確的方式投球，導致身體連動跑掉，也更容易受傷。這是我今年休賽季在調整的地方。

他在休賽季針對投球動作進行微調，並在味全龍總教練葉君璋的建議下，加強核心與身體穩定度訓練，重量課表也不再追求「越重越好」，而是以穩定、耐用為優先。

談到外界稱味全龍為「投手再生工廠」，曾仁和直言實際接觸後相當有感，「投手們都有自己的想法，練習也很有系統。」他特別提到，葉君璋在投球過程中會隨時觀察並提醒細節，即使自己已是30歲的球員，仍願意主動交流、點出問題，讓他感到相當受用。

來到新環境，曾仁和也不諱言對先發位置充滿競爭意識，「一定要競爭！」他強調，重新出發就是要把競爭力拿出來，期盼在味全龍找回健康與穩定，為球隊輪值貢獻戰力，也為自己的職業生涯開啟新篇章。

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 味全龍曾仁和職棒轉隊春訓投手調整

