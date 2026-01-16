最後一舞還要拉高門檻！　陳鏞基喊話拚140轟樹立「鏞基障礙」

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／台北報導

統一獅傳奇球星陳鏞基16日親口證實2026年球季將是其職業球員生涯最後一季，身為同時具備旅美經歷、國際賽資歷與中職長年穩定表現的球員之一，隨著引退倒數啟動，陳鏞基橫跨國內外舞台的棒球生涯，也再次成為球迷與棒壇關注焦點。

回顧漫長職棒生涯，陳鏞基談及最難忘的中職時刻時，毫不猶豫點名「生涯百轟」；他指出，自己較晚投入中職，大概27、28歲才正式展開，「所以能打到百轟對我來說是非常重要的里程碑，那一轟真的印象非常深刻。」

國際賽方面，陳鏞基則提到2006年杜哈亞運奪金的回憶最為深刻，「那一年我們拿到金牌，也是我打中華隊成績最好的一次，」他也感嘆，如今當年並肩作戰的戰友，不少已卸下球衣轉任教練，但披上國家隊戰袍、在國際舞台拚戰的時光，至今仍歷歷在目。

展望最後一個球季，陳鏞基最後不忘為自己設定明確目標，身為目前統一獅隊史全壘打王，他希望再將門檻拉高，「我要再多打幾支全壘打，樹立一個高牆，讓我可以在這個位置坐久一點，」被笑稱要打造「鏞基障礙」，他也直言短期目標是將生涯全壘打數推進至140轟，「希望後面加入統一獅的球員，可以有一個目標去追、去仰望。」