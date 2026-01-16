運動雲

>

最後一舞還要拉高門檻！　陳鏞基喊話拚140轟樹立「鏞基障礙」

▲陳鏞基 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）

記者胡冠辰／台北報導

統一獅傳奇球星陳鏞基16日親口證實2026年球季將是其職業球員生涯最後一季，身為同時具備旅美經歷、國際賽資歷與中職長年穩定表現的球員之一，隨著引退倒數啟動，陳鏞基橫跨國內外舞台的棒球生涯，也再次成為球迷與棒壇關注焦點。

回顧漫長職棒生涯，陳鏞基談及最難忘的中職時刻時，毫不猶豫點名「生涯百轟」；他指出，自己較晚投入中職，大概27、28歲才正式展開，「所以能打到百轟對我來說是非常重要的里程碑，那一轟真的印象非常深刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際賽方面，陳鏞基則提到2006年杜哈亞運奪金的回憶最為深刻，「那一年我們拿到金牌，也是我打中華隊成績最好的一次，」他也感嘆，如今當年並肩作戰的戰友，不少已卸下球衣轉任教練，但披上國家隊戰袍、在國際舞台拚戰的時光，至今仍歷歷在目。

展望最後一個球季，陳鏞基最後不忘為自己設定明確目標，身為目前統一獅隊史全壘打王，他希望再將門檻拉高，「我要再多打幾支全壘打，樹立一個高牆，讓我可以在這個位置坐久一點，」被笑稱要打造「鏞基障礙」，他也直言短期目標是將生涯全壘打數推進至140轟，「希望後面加入統一獅的球員，可以有一個目標去追、去仰望。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、陳鏞基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

美國訓練巧遇「卡仔」！江坤宇透露兩人已立下WBC邁阿密之約

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

砸6000萬挺中華隊！李洋指示經典賽祭出「最高規格」、台灣隊長讚他責任感

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

布萊格曼點頭參戰WBC！美國隊再添巨星　「史上最強陣容」成形

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

熱門新聞

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

深夜重磅！柯蕭確定披美國隊戰袍　生涯首度出戰WBC

快訊／宇宙道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克　三連霸藍圖成形

續披條紋衫！洋基正式官宣　一年約續留全明星右投補強投手深度

台鋼雄鷹公布薪資！林詩翔「暴漲 220%」破紀錄、王維中月薪也出爐 　

快訊！全網瘋搶　WBC經典賽中華隊場次全數售完　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

2柯蕭確定披美國隊戰袍

3道奇發瘋啦！敲定明星外野手塔克

4洋基一年約續留全明星右投

5台鋼雄鷹薪資出爐！王維中月薪曝光

最新新聞

1陳鏞基嘆與胡金龍退休時機錯開

2讓孫思堯報銷　麥卡洛被罰1萬

3味全龍背號異動！古久保披87號

4水手球探形容陳鏞基就像台灣Jeter

5陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366