坐冷板凳坐到心寒！庫明加向勇士喊賣我　湖人傳已備好「2換1」方案

受不了一直空坐冷板凳了！金州勇士與陣中潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的關係傳將走向終點，據《ESPN》指出這位23歲前鋒於美國時間15日正式向球團提出交易申請，而洛杉磯湖人、沙加緬度國王都對他興趣濃厚，據傳湖人甚至已經準備好打包兩位好手換來這位側翼輔佐唐西奇（Luka Doncic）。

經歷數個月的休賽季風波與球季中的冷凍疑雲後，庫明加和勇士的合作關係可能即將畫下句點，庫明加在去年休賽季剛與勇士簽下續約合約，15日正是他在合約限制下符合交易資格的第一天。事實上他會申請交易其實並不令人意外，庫明加已經連13場比賽都只能枯坐板凳。

本季庫明加還曾以先發身份出戰，但表現起伏先淪為，之後更徹底跌出輪替名單，庫明加去年11月12日對陣馬刺替補上場後，他先是因膝傷連續7場缺陣，隨後回歸打了4場比賽，包括12月6日對陣騎士的先發，但接著又因腳踝問題缺席3場，然而12月12日對陣太陽短暫上場9分鐘後，自此便再也沒有出賽紀錄。

這次交易請求的導火線可追溯至去年休賽季，當時球隊與庫明加在經歷長期合約糾紛後，最終達成兩年4,680萬美元的續約協議，然而雙方之前的嫌隙並未隨續約而化解，庫明加本季僅出賽18場，場均11.8分、6.2籃板和2.2助攻，得分效率較過去兩季的15.8分顯著下降。

在庫明加正式尋求離隊後，洛杉磯湖人成為最受矚目的潛在下家。根據《The Athletic》報導，湖人對庫明加展現了高度興趣，雖然目前談判細節尚未公開，但勇士隊已意識到湖人的意向，湖人本季在詹姆斯（LeBron James）與新核心唐西奇領軍下，雖然戰績24勝14負暫居西區第5位，但球團認為還需補進更具運動能力的側翼球員，來提升防守端與衝擊力。

去年夏天展現對庫明加高度興趣的國王，曾提出以蒙克（Malik Monk）加上2030年首輪選秀權作為籌碼，但近期國王態度轉趨保守，不願再提供該首輪選秀權。而根據資深記者歐康納（Kevin O'Connor）透露，湖人正考慮將傷病纏身的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與文森（Gabe Vincent）打包，並嘗試將未來的2032年首輪選秀權拆分成多個選秀資產，以增加交易靈活性。

歐康納指出，湖人現在的確是在尋找側翼球員，目標對象包括瓊斯 (Herb Jones)、墨菲三世 (Trey Murphy III)，但庫明加是一個極具吸引力的選項，除了因為相信他有能力能輔助唐西奇，幫助球隊在2026年衝擊隊史第18座總冠軍，另外就是在所有潛在目標中，庫明加最符合湖人的「後詹姆斯時代」規劃時間表，畢竟他明年10月才要滿24歲，且NBA層級仍有未開發的潛力。